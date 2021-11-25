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«Укрнафті» Коломойського
пробачили ще 394 мільйони...

«Укрнафті» Коломойського пробачили ще 394 мільйони...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 15:45

«Укрнафті» Коломойського пробачили ще 394 мільйони...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення, оприлюднене у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Дивися повний текст «Укрнафті» Коломойського пробачили ще 394 мільйони гривень податкового боргу.
R2
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Наш суд - самый гуманный суд в мире! Браво!
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Эх раз, да ещё раз, Да ещё много, много, много...
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 16:22

Re: «Укрнафті» Коломойського пробачили ще 394 мільйони...

Це (держ)зрада
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 16:28

в этой новости все прекрасно - и сумма, и получатель, и новостной фон. MF-ры зеленые
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 17:43

А Українцям підвищення пенсійного віку)
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