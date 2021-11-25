Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення, оприлюднене у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Дивися повний текст «Укрнафті» Коломойського пробачили ще 394 мільйони гривень податкового боргу.
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Додано: Пон 17 січ, 2022 15:45
«Укрнафті» Коломойського пробачили ще 394 мільйони...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Укрнафті» Коломойського пробачили ще 394 мільйони гривень податкового боргу.
Додано: Пон 17 січ, 2022 16:22
Re: «Укрнафті» Коломойського пробачили ще 394 мільйони...
Це (держ)зрада
Додано: Пон 17 січ, 2022 16:28
в этой новости все прекрасно - и сумма, и получатель, и новостной фон. MF-ры зеленые
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