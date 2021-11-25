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«Укрнафті» Коломойського пробачили ще 394 мільйони...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 січ, 2022 15:45
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення, оприлюднене у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Дивися повний текст «Укрнафті» Коломойського пробачили ще 394 мільйони гривень податкового боргу
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