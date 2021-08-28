RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Гарантований покупець»
повністю оплатив «зелену»...

«Гарантований покупець» повністю оплатив «зелену»...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 10:00

«Гарантований покупець» повністю оплатив «зелену»...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє держпідприємство.

Дивися повний текст «Гарантований покупець» повністю оплатив «зелену» енергію січня.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97100
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 10:00

Чуть не так, нужно более честнее:
.."Гарантированый покупатель, ЗА НАШ С ВАМИ СЧЁТ, оплатил...."
Выработка в январе-это 3-5% от выработки э.э. в июне.. И чем вы гордитесь? Да и январь вроде бы ещё не закончился...Ещё успеют не заплатить...
leoiskander
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20
З нами з: 04.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 10:17

  leoiskander написав:И чем вы гордитесь? Да и январь вроде бы ещё не закончился...Ещё успеют не заплатить...


Гордятся, что построили такую грандиозную схему растраты государственных денег.
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1225
З нами з: 26.06.21
Подякував: 179 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ДП «Гарантований покупець» заробило 200 мільйонів від...
R2 » Вів 23 лис, 2021 13:38
2 245
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лис, 2021 16:51
straponesa
Volvo хоче повністю відмовитися від шкіри для оббивки...
R2 » Вів 28 вер, 2021 07:56
1 218
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 вер, 2021 07:56
unicdima
Укрпошта повністю переходить на прийом електронних паспортів
R2 » Суб 28 сер, 2021 20:33
1 302
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 сер, 2021 20:33
sashamaestro1977

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.