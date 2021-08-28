Про це повідомляє держпідприємство.
Дивися повний текст «Гарантований покупець» повністю оплатив «зелену» енергію січня.
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Додано: Вів 18 січ, 2022 10:00
«Гарантований покупець» повністю оплатив «зелену»...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Гарантований покупець» повністю оплатив «зелену» енергію січня.
Додано: Вів 18 січ, 2022 10:00
Чуть не так, нужно более честнее:
.."Гарантированый покупатель, ЗА НАШ С ВАМИ СЧЁТ, оплатил...."
Выработка в январе-это 3-5% от выработки э.э. в июне.. И чем вы гордитесь? Да и январь вроде бы ещё не закончился...Ещё успеют не заплатить...
Додано: Вів 18 січ, 2022 10:17
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