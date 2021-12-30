RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Школярам роздадуть по «1000
грн за вакцинацію»: на що...

Школярам роздадуть по «1000 грн за вакцинацію»: на що...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 12:13

Школярам роздадуть по «1000 грн за вакцинацію»: на що...

Пропонуємо до обговорення:
Пізніше програму хочуть розширити і на дітей з 12 років. Поки що виплати отримують тільки українці старше 18 років.

Дивися повний текст Школярам роздадуть по «1000 грн за вакцинацію»: на що можна буде витратити.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97109
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 12:14

Предполагаю, что младенцам разрешат смеси и памперсы покупать.
Omega
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1491
З нами з: 18.07.07
Подякував: 3 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 13:27

  LOKY написав:на покупку мозгов, чтобы в следующий раз думали прежде чем организм гробить.

Это про недавнюю новость, что "антиваксерка" намеренно заразилась ковидом -- шоб натуральный/природный иммунитет заиметь и организм не гробить -- и немножко кони двинула в процессе? :lol: -- так это в Италии, вроде, было -- им украинская тыщща не положена...
_hunter
 
Повідомлень: 6054
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 421 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:41

  _hunter написав:
  LOKY написав:на покупку мозгов, чтобы в следующий раз думали прежде чем организм гробить.

Это про недавнюю новость, что "антиваксерка" намеренно заразилась ковидом -- шоб натуральный/природный иммунитет заиметь и организм не гробить -- и немножко кони двинула в процессе? :lol: -- так это в Италии, вроде, было -- им украинская тыщща не положена...

Желтую прессу читаешь?))) Там не было написано, что она съела таблетку с надписью "Ковид"?
LOKY
 
Повідомлень: 1020
З нами з: 11.10.11
Подякував: 9 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:49

Хорошо хоть конфетами и игрушками не завлекают
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1232
З нами з: 26.06.21
Подякував: 180 раз.
Подякували: 444 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:52

  LOKY написав:
  _hunter написав:
  LOKY написав:на покупку мозгов, чтобы в следующий раз думали прежде чем организм гробить.

Это про недавнюю новость, что "антиваксерка" намеренно заразилась ковидом -- шоб натуральный/природный иммунитет заиметь и организм не гробить -- и немножко кони двинула в процессе? :lol: -- так это в Италии, вроде, было -- им украинская тыщща не положена...

Желтую прессу читаешь?))) Там не было написано, что она съела таблетку с надписью "Ковид"?

Лига -- желтая пресса?
https://news.liga.net/health/news/v-che ... m-i-umerla
-- уж точно не желтее твоих телеграм-бложиков :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 6054
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 421 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 16:03

Re: Школярам роздадуть по «1000 грн за вакцинацію»: на що...

а чем дети от 12 до 14 провинились, что их тысячи лишают?
Примат
 
Повідомлень: 87
З нами з: 09.12.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 16:10

А если вакцинировался в Польше или в Канаде ( не дай Бог в рашке!) и являешься гражданином Украины...?
Пора, давно пора уже создать ...Е-пидтримка-Интернешнл...!
Правда им там эта тыща так...ни о чём, но всё равно ...мы опять будем впереди планеты всей! Хорошая новость + хорошая картинка + классный видосик=красота!
leoiskander
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23
З нами з: 04.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 16:11

  Примат написав:а чем дети от 12 до 14 провинились, что их тысячи лишают?

В смысле лишают? -- все ровно наоборот:
Державною програмою «єПідтримка» незабаром зможуть скористатися підлітки з 14 років. Витрачати «1000 грн за вакцинацію» їм дозволять, зокрема, на позашкільну освіту — відвідування курсів, «гуртків» і, можливо, репетиторів.

Пізніше програму хочуть розширити і на дітей з 12 років. Поки що виплати отримують тільки українці старше 18 років.
_hunter
 
Повідомлень: 6054
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 421 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки б ви заробили, інвестувавши $1000 у криптовалюти... 1, 2
R2 » Нед 16 січ, 2022 20:30
17 1284
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 січ, 2022 17:31
moveton
1 тис. грн за вакцинацію: Рада схвалила в цілому... 1, 2
R2 » П'ят 03 гру, 2021 12:41
15 1687
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 гру, 2021 15:12
yama
«Більше ніж 1000 км без підзарядки» насправді...
R2 » Сер 22 гру, 2021 13:44
1 108
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 гру, 2021 13:45
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (35228)
18.01.2022 16:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.