Школярам роздадуть по «1000 грн за вакцинацію»: на що...
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LOKY написав:на покупку мозгов, чтобы в следующий раз думали прежде чем организм гробить.
Это про недавнюю новость, что "антиваксерка" намеренно заразилась ковидом -- шоб натуральный/природный иммунитет заиметь и организм не гробить -- и немножко кони двинула в процессе? -- так это в Италии, вроде, было -- им украинская тыщща не положена...
LOKY написав:на покупку мозгов, чтобы в следующий раз думали прежде чем организм гробить.
Это про недавнюю новость, что "антиваксерка" намеренно заразилась ковидом -- шоб натуральный/природный иммунитет заиметь и организм не гробить -- и немножко кони двинула в процессе? -- так это в Италии, вроде, было -- им украинская тыщща не положена...
Желтую прессу читаешь?))) Там не было написано, что она съела таблетку с надписью "Ковид"?
LOKY написав:на покупку мозгов, чтобы в следующий раз думали прежде чем организм гробить.
Это про недавнюю новость, что "антиваксерка" намеренно заразилась ковидом -- шоб натуральный/природный иммунитет заиметь и организм не гробить -- и немножко кони двинула в процессе? -- так это в Италии, вроде, было -- им украинская тыщща не положена...
Желтую прессу читаешь?))) Там не было написано, что она съела таблетку с надписью "Ковид"?
А если вакцинировался в Польше или в Канаде ( не дай Бог в рашке!) и являешься гражданином Украины...? Пора, давно пора уже создать ...Е-пидтримка-Интернешнл...! Правда им там эта тыща так...ни о чём, но всё равно ...мы опять будем впереди планеты всей! Хорошая новость + хорошая картинка + классный видосик=красота!
Примат написав:а чем дети от 12 до 14 провинились, что их тысячи лишают?
В смысле лишают? -- все ровно наоборот:
Державною програмою «єПідтримка» незабаром зможуть скористатися підлітки з 14 років. Витрачати «1000 грн за вакцинацію» їм дозволять, зокрема, на позашкільну освіту — відвідування курсів, «гуртків» і, можливо, репетиторів.
Пізніше програму хочуть розширити і на дітей з 12 років. Поки що виплати отримують тільки українці старше 18 років.