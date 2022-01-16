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Скільки коштує sportbank і
чому засновники вибрали...

Скільки коштує sportbank і чому засновники вибрали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 12:45

Скільки коштує sportbank і чому засновники вибрали...

Пропонуємо до обговорення:
Серед споживачів фінансових послуг навряд знайдуться ті, хто бодай раз не чув про sportbank.

Дивися повний текст Скільки коштує sportbank і чому засновники вибрали вузьку нішу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 12:45

Заказуха. не має пільгового періоду 120 днів, і повідомлення про пільговий період передьоргують, щоб клієнт заплатив по повній ставці.
А кєш бек на пальне, кафе, ремонт - це спорт?
Scorpion1
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Модератори: Ірина_, Модератор

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