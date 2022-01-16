Серед споживачів фінансових послуг навряд знайдуться ті, хто бодай раз не чув про sportbank.
Дивися повний текст Скільки коштує sportbank і чому засновники вибрали вузьку нішу.
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Додано: Вів 18 січ, 2022 12:45
Скільки коштує sportbank і чому засновники вибрали...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки коштує sportbank і чому засновники вибрали вузьку нішу.
Додано: Вів 18 січ, 2022 12:45
Заказуха. не має пільгового періоду 120 днів, і повідомлення про пільговий період передьоргують, щоб клієнт заплатив по повній ставці.
А кєш бек на пальне, кафе, ремонт - це спорт?
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