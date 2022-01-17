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В Україні злетіли ціни на нове
житло: причини зростання...

В Україні злетіли ціни на нове житло: причини зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 21:48

В Україні злетіли ціни на нове житло: причини зростання...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили експерти сервісу з підбору квартир у новобудовах vn.com.ua.

Дивися повний текст В Україні злетіли ціни на нове житло: причини зростання та вартість «квадрату».
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