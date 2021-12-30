Новий люксовий кросовер компанії Volvo, який замінить Volvo XC90, називатиметься Embla. В Австралії компанія Volvo вже запатентувала цю назву (у жовтні 2021 року).
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Додано: Сер 19 січ, 2022 11:18
Кросовер, який замінить Volvo XC90, називатиметься Embla
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кросовер, який замінить Volvo XC90, називатиметься Embla.
Додано: Сер 19 січ, 2022 11:19
Ну, а дальше, вторая женщина, которую нашли боги, третья, четвёртая... На весь модельный ряд вполне хватит.
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