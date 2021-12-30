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Кросовер, який замінить Volvo
XC90, називатиметься Embla

Кросовер, який замінить Volvo XC90, називатиметься Embla
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 11:18

Кросовер, який замінить Volvo XC90, називатиметься Embla

Пропонуємо до обговорення:
Новий люксовий кросовер компанії Volvo, який замінить Volvo XC90, називатиметься Embla. В Австралії компанія Volvo вже запатентувала цю назву (у жовтні 2021 року).

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R2
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Ну, а дальше, вторая женщина, которую нашли боги, третья, четвёртая... На весь модельный ряд вполне хватит.
valentiner_go
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Странно, почему не китайская мифология используется?
ВIВ
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Модератори: Ірина_, Модератор

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