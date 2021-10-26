У Великобританії запускають експериментальний проєкт із чотириденним робочим тижнем.
Дивися повний текст У Великобританії тестують чотириденний робочий тиждень.
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Додано: Сер 19 січ, 2022 12:42
У Великобританії тестують чотириденний робочий тиждень
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Дивися повний текст У Великобританії тестують чотириденний робочий тиждень.
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