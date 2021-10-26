RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Великобританії тестують
чотириденний робочий тиждень

У Великобританії тестують чотириденний робочий тиждень
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 12:42

У Великобританії тестують чотириденний робочий тиждень

Пропонуємо до обговорення:
У Великобританії запускають експериментальний проєкт із чотириденним робочим тижнем.

Дивися повний текст У Великобританії тестують чотириденний робочий тиждень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97128
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 12:43

Зачем им работать когда есть мы?
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3981
З нами з: 15.02.11
Подякував: 45 раз.
Подякували: 774 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Через тиждень WhatsApp припинить працювати на низці...
R2 » Вів 26 жов, 2021 23:49
7 712
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 січ, 2022 18:37
melvinchapman
Гетманцев прозвітував про перший тиждень боротьби зі...
R2 » Вів 14 гру, 2021 11:36
4 361
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 гру, 2021 17:55
Scotch
Україна за тиждень збільшила експорт електроенергії на...
R2 » Сер 08 гру, 2021 10:33
1 201
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 гру, 2021 10:42
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.