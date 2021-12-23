|
|
|
Суд відпустив Порошенка під особисте зобов'язання
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 січ, 2022 15:32
Пропонуємо до обговорення:
Печерський районний суд Києва відмовився брати під варту п'ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка. Замість цього він відпустив політика під особисте зобов'язання.
Дивися повний текст Суд відпустив Порошенка під особисте зобов'язання
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 97136
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 19 січ, 2022 15:32
Я не понял, в Украине что все равные, но кто то ровнее
тогда пусть и его подельника по этому делу коим считают Медведчука, тоже отпускают под личное обязательство ну или пусть и Порошенко сажают под домашний арест
тем более, что Медведчук без поддержки Порошенко никак не смог бы торговать с ЛДНР/финансировать терроризм в чем их обоих и обвиняют, главная скрипка там получается Порошенко, где логика в данном решении
если конечно это все это дело с Медведчуком-Порошенко не клоунада и сведение политических счетов, устранение конкурентов и умножением на ноль их электоратов-шансов в новой президентской гонке, обосрав номера 2 Порошенко с его ЕС и номера 3 Медведчука с его ОПЗЖ, в общем попкорном надо запасаться в серьез и на долго
-
Михалыч
-
-
- Повідомлень: 1447
- З нами з: 01.03.16
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 428 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 19 січ, 2022 16:52
зелень "молодці". так підняти рейтинг Порошенку не зміг би ніхто. А головне, що більшості зелені доведеться після виборів тікати, Вагнергейт же ж нікуди не дівся.
-
kyiv7777
-
-
- Повідомлень: 140
- З нами з: 09.03.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 січ, 2022 17:04
Хоч десь кокаїнщики на обгадились? Таке враження, що всі викладені зкинувачення проти Порошенка по "вже завершеному розслідуванню", були зроблені людьми, що не жили в Україні в 2014-2015 році.
-
ntar1211
-
-
- Повідомлень: 7
- З нами з: 21.12.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 січ, 2022 17:17
Михалыч написав:
Я не понял, в Украине что все равные, но кто то ровнее
тогда пусть и его подельника по этому делу коим считают Медведчука, тоже отпускают под личное обязательство ну или пусть и Порошенко сажают под домашний арест
тем более, что Медведчук без поддержки Порошенко никак не смог бы торговать с ЛДНР/финансировать терроризм в чем их обоих и обвиняют, главная скрипка там получается Порошенко, где логика в данном решении
если конечно это все это дело с Медведчуком-Порошенко не клоунада и сведение политических счетов, устранение конкурентов и умножением на ноль их электоратов-шансов в новой президентской гонке, обосрав номера 2 Порошенко с его ЕС и номера 3 Медведчука с его ОПЗЖ, в общем попкорном надо запасаться в серьез и на долго
Учитывая сегодняшнюю ситуацию с газом и новыми платежками за коммуналку, народу уже по фиг "откуда дровишки", и даже могут потребовать это повторить на бис .
И вообще, время Зе выбрал неудачное. Летом надо было начинать.
А если серьезно, то это все было не секретом, и в то время обсуждалось, но пришли к выводу , что уж лучше в тепле зимовать. Все затихло.
-
Renee
-
-
- Повідомлень: 241
- З нами з: 22.10.19
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 січ, 2022 17:27
О чем речь?
Суды не подчиняются, конкретно, Зеленскому.
И это не первая демонстрация.
-
vt313
-
-
- Повідомлень: 12
- З нами з: 14.01.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|