Суд відпустив Порошенка під особисте зобов'язання

Додано: Сер 19 січ, 2022 15:32

Я не понял, в Украине что все равные, но кто то ровнеетогда пусть и его подельника по этому делу коим считают Медведчука, тоже отпускают под личное обязательство ну или пусть и Порошенко сажают под домашний аресттем более, что Медведчук без поддержки Порошенко никак не смог бы торговать с ЛДНР/финансировать терроризм в чем их обоих и обвиняют, главная скрипка там получается Порошенко, где логика в данном решенииесли конечно это все это дело с Медведчуком-Порошенко не клоунада и сведение политических счетов, устранение конкурентов и умножением на ноль их электоратов-шансов в новой президентской гонке, обосрав номера 2 Порошенко с его ЕС и номера 3 Медведчука с его ОПЗЖ, в общем попкорном надо запасаться в серьез и на долго