Які дрова найкраще підходять для опалення.
Дивися повний текст Опалення дровами: скільки коштуватиме і які деревні породи вибрати.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 23 січ, 2022 18:14
Опалення дровами: скільки коштуватиме і які деревні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Опалення дровами: скільки коштуватиме і які деревні породи вибрати.
Додано: Нед 23 січ, 2022 22:57
Вообще,судя по вони на окраинах Киева, выгоднее всего отапливаться мусором.
2021 год, собираемся на Марс. А тут такая тема: какими дровами выгоднее отапливать... Это ПЦ комрады.
Додано: Нед 23 січ, 2022 23:12
airmax78, а кто-то сомневался, что "
Додано: Пон 24 січ, 2022 00:07
Re: Опалення дровами: скільки коштуватиме і які деревні...
Додано: Пон 24 січ, 2022 08:25
Породы нужно выбрать те, которые можно с3,14здить в ближайшем лесу, ибо если покупать колотые дрова зилами по объявлению, теряется экономическая целесообразность по сравнению с газом по 8. Не, ну можно, конечно купить чурками метровками в лесхозе, но пока их перетаскаешь, перепилишь, переколешь, то разницу по цене с газом вкинешь в спину
Додано: Пон 24 січ, 2022 10:04
Вы чо? А подвоз - вывоз плюс работать дома кочегаром? Лучше газа, только атомные батареи, которые ещё не придумали.
Додано: Пон 24 січ, 2022 10:29
Хороший котел вони, дыма и пепла дает очень мало, но дровами топлю после -5 мороза т.к. электрики и газа идет больше, и то днем, ночью надо спать спокойно.
Додано: Пон 24 січ, 2022 11:18
Не то, чтобы совсем не придумали.
Додано: Пон 24 січ, 2022 13:54
|