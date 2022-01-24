RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Пенсійному фонді назвали
причини, через які можуть...

У Пенсійному фонді назвали причини, через які можуть...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 11:55

У Пенсійному фонді назвали причини, через які можуть...

Пропонуємо до обговорення:
Щороку певна кількість українських пенсіонерів залишається без пенсійних виплат.

Дивися повний текст У Пенсійному фонді назвали причини, через які можуть скасувати виплату пенсії.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97217
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 11:55

Довічне утримання суддів 90 000 грн! Чим внесок судді кращий за внесок, наприклад, вчителя?
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 650
З нами з: 05.03.13
Подякував: 16 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 12:32

Вчителя не виправдовують корумпованих чиновників.
evaw_tarsh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 01.12.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:34

...пожизненное содержание судей — 90 822,18 грн. При нынешних ценах этого не хватит на пожизненное отопление (варки) котла.
tvd4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 125
З нами з: 04.04.18
Подякував: 22 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:55

Есть рацуха... избавиться от судей и облегчить судьбу ПФ...
gento44
Аватар користувача
 
Повідомлень: 43
З нами з: 05.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 18:23

  gento44 написав:Есть рацуха... избавиться от судей и облегчить судьбу ПФ...

Такая себе "рацуха" :lol: -- содержание всех судей -- около (меньше) 1% всех выплат (в деньгах, в количестве -- и того меньше).
_hunter
 
Повідомлень: 6145
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 19:08

Это судьям за то, что работать не хотят? У нас за полтора года ни одного заседания!
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22430
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1666 раз.
Подякували: 2352 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 08:40

  Всюдиносапхайчик написав:Довічне утримання суддів 90 000 грн! Чим внесок судді кращий за внесок, наприклад, вчителя?


судьи за время работы скирдуют меньше и цветы на 1 сентября не получают... :mrgreen:
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2191
З нами з: 13.07.09
Подякував: 815 раз.
Подякували: 631 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціни на газ можуть оновити рекорди, дефіцит буде до 2025...
R2 » Вів 25 січ, 2022 08:30
2 124
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 січ, 2022 12:58
yegres
«Газпром» зупинив постачання газу до Польщі через Україну
R2 » Пон 24 січ, 2022 22:26
5 437
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 січ, 2022 12:25
yegres
В усіх українських держорганах можуть з'явитися офіцери...
R2 » Вів 25 січ, 2022 11:36
2 114
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 січ, 2022 11:38
asdasd

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.