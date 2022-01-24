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У Пенсійному фонді назвали причини, через які можуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 січ, 2022 11:55
Пропонуємо до обговорення:
Щороку певна кількість українських пенсіонерів залишається без пенсійних виплат.
Дивися повний текст У Пенсійному фонді назвали причини, через які можуть скасувати виплату пенсії
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R2
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Додано: Пон 24 січ, 2022 11:55
Довічне утримання суддів 90 000 грн! Чим внесок судді кращий за внесок, наприклад, вчителя?
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Всюдиносапхайчик
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Додано: Пон 24 січ, 2022 12:32
Вчителя не виправдовують корумпованих чиновників.
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Додано: Пон 24 січ, 2022 13:34
...пожизненное содержание судей — 90 822,18 грн. При нынешних ценах этого не хватит на пожизненное отопление (варки) котла.
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tvd4
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Додано: Пон 24 січ, 2022 17:55
Есть рацуха... избавиться от судей и облегчить судьбу ПФ...
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gento44
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Додано: Пон 24 січ, 2022 18:23
gento44 написав:
Есть рацуха... избавиться от судей и облегчить судьбу ПФ...
Такая себе "рацуха"
-- содержание всех судей -- около (меньше) 1% всех выплат (в деньгах, в количестве -- и того меньше).
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Додано: Пон 24 січ, 2022 19:08
Это судьям за то, что работать не хотят? У нас за полтора года ни одного заседания!
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Додано: Вів 25 січ, 2022 08:40
Всюдиносапхайчик написав:
Довічне утримання суддів 90 000 грн! Чим внесок судді кращий за внесок, наприклад, вчителя?
судьи за время работы скирдуют меньше и цветы на 1 сентября не получают...
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