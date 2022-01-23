Щороку певна кількість українських пенсіонерів залишається без пенсійних виплат.
Дивися повний текст У Пенсійному фонді назвали причини, через які можуть скасувати виплату пенсії.
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Додано: Пон 24 січ, 2022 11:55
У Пенсійному фонді назвали причини, через які можуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Пенсійному фонді назвали причини, через які можуть скасувати виплату пенсії.
Додано: Пон 24 січ, 2022 11:55
Довічне утримання суддів 90 000 грн! Чим внесок судді кращий за внесок, наприклад, вчителя?
Додано: Пон 24 січ, 2022 13:34
...пожизненное содержание судей — 90 822,18 грн. При нынешних ценах этого не хватит на пожизненное отопление (варки) котла.
Додано: Пон 24 січ, 2022 18:23
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