RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мер Нью-Йорка конвертував свою
першу зарплату в криптовалюту

Мер Нью-Йорка конвертував свою першу зарплату в криптовалюту
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 19:16

Мер Нью-Йорка конвертував свою першу зарплату в криптовалюту

Пропонуємо до обговорення:
Мер Нью-Йорка Ерік Адамс оголосив 21 січня, що конвертував свою першу зарплату з американських доларів у біткоїни. Транзакція відбулася за допомогою сервісу Coinbase – найбільшого сервісу обміну криптовалюти в США.

Дивися повний текст Мер Нью-Йорка конвертував свою першу зарплату в криптовалюту.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97217
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 19:16

Колись по славному острову Новий Амстердам бігали олені. Повернулися. ))
dunczyk
 
Повідомлень: 596
З нами з: 23.03.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Понад 20% українців хоч раз купували криптовалюту... 1, 2
R2 » П'ят 21 січ, 2022 07:53
14 1081
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 січ, 2022 16:19
BIGor
Понад 95% бізнесу платить зарплату в конвертах - Гетманцев 1, 2, 3, 4
R2 » Нед 16 січ, 2022 08:54
34 3105
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 січ, 2022 10:44
bsa170192
Гетманцев анонсував зниження податків на зарплату з 37%...
R2 » Сер 12 січ, 2022 12:52
9 526
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 січ, 2022 12:03
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.