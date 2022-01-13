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Мер Нью-Йорка конвертував свою першу зарплату в криптовалюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 січ, 2022 19:16
Пропонуємо до обговорення:
Мер Нью-Йорка Ерік Адамс оголосив 21 січня, що конвертував свою першу зарплату з американських доларів у біткоїни. Транзакція відбулася за допомогою сервісу Coinbase – найбільшого сервісу обміну криптовалюти в США.
Дивися повний текст Мер Нью-Йорка конвертував свою першу зарплату в криптовалюту
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Додано: Пон 24 січ, 2022 19:16
Колись по славному острову Новий Амстердам бігали олені. Повернулися. ))
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