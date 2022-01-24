Попередній рекорд показник встановив 13 травня 2021 року на позначці 25,05 Т.
Дивися повний текст Складність майнінгу біткойна встановила новий рекорд.
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Додано: Пон 24 січ, 2022 22:32
Складність майнінгу біткойна встановила новий рекорд
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Дивися повний текст Складність майнінгу біткойна встановила новий рекорд.
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