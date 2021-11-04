Finance.ua розбирався, яку частину свого бюджету українці витрачають на харчування.
Дивися повний текст 40% доходів українці витрачають на їжу.
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Додано: Вів 25 січ, 2022 08:37
40% доходів українці витрачають на їжу
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Дивися повний текст 40% доходів українці витрачають на їжу.
Додано: Вів 25 січ, 2022 08:37
казалось бы, всего то нужно платить зарплаты которые позволяют рабам хотя бы питаться... кто там обещал про "конец эпохи бедности"?
Додано: Вів 25 січ, 2022 09:49
Это сейчас к кому обращение? -- в ком-секторе ЗП не платится, а зарабатывается. А на бюджете -- да, платится, с тех налогов, которые платят "минимальщики" -- а тех налогов, по понятным причинам, маловатенько платят...
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