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40% доходів українці
витрачають на їжу

40% доходів українці витрачають на їжу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 08:37

40% доходів українці витрачають на їжу

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua розбирався, яку частину свого бюджету українці витрачають на харчування.

Дивися повний текст 40% доходів українці витрачають на їжу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 08:37

казалось бы, всего то нужно платить зарплаты которые позволяют рабам хотя бы питаться... кто там обещал про "конец эпохи бедности"?
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 09:49

  Slon_Nosov написав:казалось бы, всего то нужно платить зарплаты которые позволяют рабам хотя бы питаться... кто там обещал про "конец эпохи бедности"?

Это сейчас к кому обращение? -- в ком-секторе ЗП не платится, а зарабатывается. А на бюджете -- да, платится, с тех налогов, которые платят "минимальщики" -- а тех налогов, по понятным причинам, маловатенько платят...
_hunter
 
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