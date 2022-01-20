Газу в українських підземних сховищах достатньо, запасів вугілля - вдосталь, на електростанціях і в портах ці запаси перевищили вже один мільйон тонн.
Дивися повний текст Опалювальний сезон пройдемо спокійно, газу достатньо – Зеленський.
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Додано: Вів 25 січ, 2022 12:39
Опалювальний сезон пройдемо спокійно, газу достатньо –...
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Дивися повний текст Опалювальний сезон пройдемо спокійно, газу достатньо – Зеленський.
Додано: Вів 25 січ, 2022 12:39
Коли півшостий презедент щось бере під свій контроль стається протилежне. Пару тижнів назад газу не було на лютий)) Може й вистачить, якщо -20 не буде в лютому і до весни ...
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