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Опалювальний сезон пройдемо
спокійно, газу достатньо –...

Опалювальний сезон пройдемо спокійно, газу достатньо –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 12:39

Опалювальний сезон пройдемо спокійно, газу достатньо –...

Пропонуємо до обговорення:
Газу в українських підземних сховищах достатньо, запасів вугілля - вдосталь, на електростанціях і в портах ці запаси перевищили вже один мільйон тонн.

Дивися повний текст Опалювальний сезон пройдемо спокійно, газу достатньо – Зеленський.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 12:39

Коли півшостий презедент щось бере під свій контроль стається протилежне. Пару тижнів назад газу не було на лютий)) Може й вистачить, якщо -20 не буде в лютому і до весни ...
mvi
 
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