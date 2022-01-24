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Міжбанк: чи буде
новий обвал гривні

Міжбанк: чи буде новий обвал гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 12:47

Міжбанк: чи буде новий обвал гривні

Пропонуємо до обговорення:
Вівторок продовжить тенденції цього тижня та буде дуже складним днем на валютному ринку.

Дивися повний текст Міжбанк: чи буде новий обвал гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 12:47

песня старая умный сейчас продает валюту на дураке зарабатывают. каждый год одно и тоже первых 2 месяца рост курса. Как следствие падение покупательной способности что приводит к падение курса
lsd08111982
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Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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