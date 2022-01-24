Вівторок продовжить тенденції цього тижня та буде дуже складним днем на валютному ринку.
Дивися повний текст Міжбанк: чи буде новий обвал гривні.
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Додано: Вів 25 січ, 2022 12:47
Міжбанк: чи буде новий обвал гривні
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Дивися повний текст Міжбанк: чи буде новий обвал гривні.
Додано: Вів 25 січ, 2022 12:47
песня старая умный сейчас продает валюту на дураке зарабатывают. каждый год одно и тоже первых 2 месяца рост курса. Как следствие падение покупательной способности что приводит к падение курса
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