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Угорщина запропонувала Україні
потужності для імпорту газу

Угорщина запропонувала Україні потужності для імпорту газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 16:57

Угорщина запропонувала Україні потужності для імпорту газу

Пропонуємо до обговорення:
Домовленість між "Оператором газотранспортної системи України" та оператором ГТС Угорщини FGSZ діятиме до 30 вересня 2022 року. Таким чином замовники послуг отримали можливість бронювати необхідні потужності для імпорту в Україну на квартальних аукціонах.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 16:57

Агов, стабилизаторы! Вы расскажите почему вы заряжаете промышленности цены от спота, если вы на споте ни куба не покупаете?
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 23:29

summacut
Может Вам ещё рассказать, как донбасский уголь продавать как из Роттердама ?
LutsMan
 
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