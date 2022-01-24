|
|
|
Угорщина запропонувала Україні потужності для імпорту газу
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 січ, 2022 16:57
Пропонуємо до обговорення:
Домовленість між "Оператором газотранспортної системи України" та оператором ГТС Угорщини FGSZ діятиме до 30 вересня 2022 року. Таким чином замовники послуг отримали можливість бронювати необхідні потужності для імпорту в Україну на квартальних аукціонах.
Дивися повний текст Угорщина запропонувала Україні потужності для імпорту газу
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 97222
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 25 січ, 2022 16:57
Агов, стабилизаторы! Вы расскажите почему вы заряжаете промышленности цены от спота, если вы на споте ни куба не покупаете?
-
summacut
-
-
- Повідомлень: 2167
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 414 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 січ, 2022 23:29
summacut
Может Вам ещё рассказать, как донбасский уголь продавать как из Роттердама ?
-
LutsMan
-
-
- Повідомлень: 938
- З нами з: 10.06.08
- Подякував: 207 раз.
- Подякували: 259 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|