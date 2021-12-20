Рада дозволила «Оператору ГТС» та дочкам «Нафтогазу»...
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Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект, який дозволяє ТОВ "Оператор ГТС України" і дочірнім компаніям групи НАК "Нафтогаз України" закупити ряд робіт із застосуванням договірної процедури.
Знающим элементарную арифметику будет интересно. Заявления о полной достаточности газа в хранилищах, мы с вами слышали десятки раз, в том числе и от президента вчера. Вчера же мы услышали от министра энергетики, что Нафтогаз на всякий случай готовится покупать импортный газ (по космической цене, конечно) и по моей информации уже забронировал точки входа из Венгрии и Словакии и оплатил резерв мощностей. А теперь внимание – вопрос! Даже при наличии 4.6 млрд кубов буферного газа (который нельзя поднять) может не хватить 7.1 млрд кубов для прохождения зимы? И это при падении годового потребления на 7% (26.8 млрд кубов в 2021 на всю страну), при сокращении потребления промышленностью, при неплохих объемах угля на складах (700 тыс тонн), полной загрузке Энергоатома и полномасштабном импорте э/э из «братской» Беларуси?! Что-нибудь не сходится! Видимо, «мыши съели» миллиарда 4 кубов газа, тщательно скрываемого Укртрансгазом, Оператором ГТС, Нафтогазом и правительством. Вот вам еще одно объяснение, почему «слуги» категорически против аудита Нафтогаза!