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Рада дозволила «Оператору
ГТС» та дочкам «Нафтогазу»...

Рада дозволила «Оператору ГТС» та дочкам «Нафтогазу»...
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Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 20:58

Рада дозволила «Оператору ГТС» та дочкам «Нафтогазу»...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект, який дозволяє ТОВ "Оператор ГТС України" і дочірнім компаніям групи НАК "Нафтогаз України" закупити ряд робіт із застосуванням договірної процедури.

Дивися повний текст Рада дозволила «Оператору ГТС» та дочкам «Нафтогазу» робити закупівлі на особливих умовах.
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Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 20:58

Мыши съели примерно 4 миллиарда кубометров газа, - нардеп
https://ua24ua.net/mishi-seli-primerno- ... za-nardep/
Понятно теперь, почему Слуги народа были так против аудита Нафтогаза!

Знающим элементарную арифметику будет интересно.
Заявления о полной достаточности газа в хранилищах, мы с вами слышали десятки раз, в том числе и от президента вчера.
Вчера же мы услышали от министра энергетики, что Нафтогаз на всякий случай готовится покупать импортный газ (по космической цене, конечно) и по моей информации уже забронировал точки входа из Венгрии и Словакии и оплатил резерв мощностей.
А теперь внимание – вопрос!
Даже при наличии 4.6 млрд кубов буферного газа (который нельзя поднять) может не хватить 7.1 млрд кубов для прохождения зимы?
И это при падении годового потребления на 7% (26.8 млрд кубов в 2021 на всю страну), при сокращении потребления промышленностью, при неплохих объемах угля на складах (700 тыс тонн), полной загрузке Энергоатома и полномасштабном импорте э/э из «братской» Беларуси?!
Что-нибудь не сходится!
Видимо, «мыши съели» миллиарда 4 кубов газа, тщательно скрываемого Укртрансгазом, Оператором ГТС, Нафтогазом и правительством.
Вот вам еще одно объяснение, почему «слуги» категорически против аудита Нафтогаза!

Алексей Кучеренко
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