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Міжбанк: чи буде новий обвал
гривні, і чи чекати на...

Міжбанк: чи буде новий обвал гривні, і чи чекати на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 12:04

Міжбанк: чи буде новий обвал гривні, і чи чекати на...

Пропонуємо до обговорення:
Напруга на кордонах України поки що зберігається, а переговори представників “нормандської четвірки” поки що не додали якоїсь конкретики у цьому питанні. Непроста ситуація й довкола відповідей США на вимоги Росії, оскільки за фактом після них нічого не змінилося у позиціях сторін.

Дивися повний текст Міжбанк: чи буде новий обвал гривні, і чи чекати на долар по 30 гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 12:04

тоесть политика влияет на гривну ну никак не ВВП, если договорятся то долар упадёт до 15грн. бензин тоже по 15 да и газ будет даром, НУ БУДЕМ ЖДАТЬ
велвел
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 13:06

так уже сегодня в обменниках за 30. НБУ может в любой момент выкупить избыток гривны и сделать курс почти любым. Но, по факту, цели у правительства не мешать падению гривни.
svk_neo
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