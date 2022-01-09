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«Фантомні» патрулі виписали
майже тисячу штрафів за...

«Фантомні» патрулі виписали майже тисячу штрафів за...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 15:42

«Фантомні» патрулі виписали майже тисячу штрафів за...

Пропонуємо до обговорення:
«Фантомні» патрулі вже почали свою роботу: лише за перший день вони зафіксували майже тисячу порушників правил дорожнього руху.

Дивися повний текст «Фантомні» патрулі виписали майже тисячу штрафів за перший день роботи.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 15:43

Незаконні "фантоми" бажають зібрати незаконні штрафи. Як ще не додумались використовувати куплені гвинтокрили ?
zloy_ukr
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Вертолеты сразу заметят а то бы и они отправились бы за сбором денег в пустой бюджет страны))
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 16:38

Насколько мне известно у "Трукамов" измерение скорости происходит не так как у "Гарпунов" с помощью лазерного луча, а это значит, что если на фото, которое необходимо приложить в качестве доказательства, будет "присутствовать" хотя бы минимальный фрагмент ДРУГОГО! авто, как в попутном так и во встречном направлении- то такие штрафы с такими доказательствами-ничтожны и их элементарно оспорить.
О лазерных "Трукамах" не слышал. Интересно бы услышать мнение автоадвокатов.
leoiskander
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 16:45

Re: «Фантомні» патрулі виписали майже тисячу штрафів за...

  leoiskander написав:О лазерных "Трукамах" не слышал


Рассмотрим детальней TruCam, так как он теперь законно со всеми сертификатами работает в Украине.
Во-первых, это лазерный прибор.

https://law911.com.ua/tehnology/radar-t ... stiki.html


  zloy_ukr написав:Незаконні "фантоми" бажають зібрати незаконні штрафи. Як ще не додумались використовувати куплені гвинтокрили ?

Почему бы просто не носиться по городу 70+??
Гвинтокрили будуть використовуватись. Просто їх поки що мало в строю. В ті , що в строю , вони медевакуацію виконують.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 27 січ, 2022 16:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 16:48

...водій буде знати, що не можна ... наражати на небезпеку себе та інших учасників руху. Засобу безпеки на дорогах по Геращенку більше підходить назва „Гондом“ а не „Фантом“
tvd4
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Деньги не пахнут.
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 16:56

  leoiskander написав:Насколько мне известно у "Трукамов" измерение скорости происходит не так как у "Гарпунов" с помощью лазерного луча, а это значит, что если на фото, которое необходимо приложить в качестве доказательства, будет "присутствовать" хотя бы минимальный фрагмент ДРУГОГО! авто, как в попутном так и во встречном направлении- то такие штрафы с такими доказательствами-ничтожны и их элементарно оспорить.
О лазерных "Трукамах" не слышал. Интересно бы услышать мнение автоадвокатов.


Trucam - это лазерный дальномер с углом расхождения луча 2,5 миллирадиан, если по простому, то диаметр пятна 25 см с расстояния 100 метров. Даже с 300 метров или с 400 пятно не выйдет за габариты легковушки. Соответственно, хоть 20 машин на фото, скорость измерена того ТС, на котором стоит метка.

Вы путаете с Визиром (основан на эффекте Допплера), у которого угол расхождения луча 12 градусов, и, чтобы запись сошла за доказательство, на фото-видео должна быть видна вся ширина проезжей части, на которой отсутствуют ТС попутного направления.

P.S.: ответ Ольвии (производителя Визир-а) по этому вопросу https://www.rd-forum.ru/attachments/olv ... jpg.12147/
summacut
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Делать дороги безопасными - это ремонтировать дороги а не фиксировать нарушения.
Omega
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 17:26

  Omega написав:Делать дороги безопасными - это ремонтировать дороги а не фиксировать нарушения.
Делать дороги безопасными -- это соблюдать правила, а не спешить на тот свет, как в большинстве резонансных ДТП.
alter
 
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