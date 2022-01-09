«Фантомні» патрулі вже почали свою роботу: лише за перший день вони зафіксували майже тисячу порушників правил дорожнього руху.
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Додано: Чет 27 січ, 2022 15:42
«Фантомні» патрулі виписали майже тисячу штрафів за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Фантомні» патрулі виписали майже тисячу штрафів за перший день роботи.
Додано: Чет 27 січ, 2022 15:43
Незаконні "фантоми" бажають зібрати незаконні штрафи. Як ще не додумались використовувати куплені гвинтокрили ?
Додано: Чет 27 січ, 2022 16:21
Вертолеты сразу заметят а то бы и они отправились бы за сбором денег в пустой бюджет страны))
Додано: Чет 27 січ, 2022 16:38
Насколько мне известно у "Трукамов" измерение скорости происходит не так как у "Гарпунов" с помощью лазерного луча, а это значит, что если на фото, которое необходимо приложить в качестве доказательства, будет "присутствовать" хотя бы минимальный фрагмент ДРУГОГО! авто, как в попутном так и во встречном направлении- то такие штрафы с такими доказательствами-ничтожны и их элементарно оспорить.
О лазерных "Трукамах" не слышал. Интересно бы услышать мнение автоадвокатов.
Додано: Чет 27 січ, 2022 16:45
Re: «Фантомні» патрулі виписали майже тисячу штрафів за...
Рассмотрим детальней TruCam, так как он теперь законно со всеми сертификатами работает в Украине.
Во-первых, это лазерный прибор.
Почему бы просто не носиться по городу 70+??
Гвинтокрили будуть використовуватись. Просто їх поки що мало в строю. В ті , що в строю , вони медевакуацію виконують.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 27 січ, 2022 16:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 27 січ, 2022 16:48
...водій буде знати, що не можна ... наражати на небезпеку себе та інших учасників руху. Засобу безпеки на дорогах по Геращенку більше підходить назва „Гондом“ а не „Фантом“
Додано: Чет 27 січ, 2022 16:56
Trucam - это лазерный дальномер с углом расхождения луча 2,5 миллирадиан, если по простому, то диаметр пятна 25 см с расстояния 100 метров. Даже с 300 метров или с 400 пятно не выйдет за габариты легковушки. Соответственно, хоть 20 машин на фото, скорость измерена того ТС, на котором стоит метка.
Вы путаете с Визиром (основан на эффекте Допплера), у которого угол расхождения луча 12 градусов, и, чтобы запись сошла за доказательство, на фото-видео должна быть видна вся ширина проезжей части, на которой отсутствуют ТС попутного направления.
P.S.: ответ Ольвии (производителя Визир-а) по этому вопросу
Додано: Чет 27 січ, 2022 17:15
Делать дороги безопасными - это ремонтировать дороги а не фиксировать нарушения.
Додано: Чет 27 січ, 2022 17:26
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