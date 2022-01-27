ПФУ назвав кількість пенсіонерів в Україні

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Чому слуги народу весь час кричать про совок, а до цього часу не ліквідували головний совок - закон про довічне утримання суддів. Зарплати їм встановлені супер ринкові, а цей закон в совку вводився для державних людей із зарплатою середньою по промисловості. А тепер по зарплатам перейшли на ринок, ро пенсії залишились в совку. І це позор для держави, коли ті, хто утримує державу отримують 6000 грн., А трутні з майже нульовим крі - 90000 грн.
Как то не по нашему: Из "зомбоящика" всё время талдычут..."нация стареет...работать некому", а тут прямо, иначе как геноцидом всё это не назвать сложно. Минус ТРИ миллиона.!!! И если "разницу" между 2014 и 2015 годом ещё как-то можно пытаться объяснить - то дальше всё мрачно. А о пенсии и социальной справедливости лучше вообще молчать.
ovsivolo написав:Чому слуги народу весь час кричать про совок, а до цього часу не ліквідували головний совок - закон про довічне утримання суддів. Зарплати їм встановлені супер ринкові, а цей закон в совку вводився для державних людей із зарплатою середньою по промисловості. А тепер по зарплатам перейшли на ринок, ро пенсії залишились в совку. І це позор для держави, коли ті, хто утримує державу отримують 6000 грн., А трутні з майже нульовим крі - 90000 грн.
Потому, что даже если _вообще всю_ (а не какую-то "среднерыночную") сумму содержания _всех_ судей разделить на _всех_ пенсов -- там прибавка на уровне чашки капучино получается
ovsivolo написав:Чому слуги народу весь час кричать про совок, а до цього часу не ліквідували головний совок - закон про довічне утримання суддів. Зарплати їм встановлені супер ринкові, а цей закон в совку вводився для державних людей із зарплатою середньою по промисловості. А тепер по зарплатам перейшли на ринок, ро пенсії залишились в совку. І це позор для держави, коли ті, хто утримує державу отримують 6000 грн., А трутні з майже нульовим крі - 90000 грн.
Потому, что даже если _вообще всю_ (а не какую-то "среднерыночную") сумму содержания _всех_ судей разделить на _всех_ пенсов -- там прибавка на уровне чашки капучино получается
_hunter написав:Потому, что даже если _вообще всю_ (а не какую-то "среднерыночную") сумму содержания _всех_ судей разделить на _всех_ пенсов -- там прибавка на уровне чашки капучино получается
Faceless написав:причем в год
Якесь дороге капучіно вживаєте. 3.5 тис суддів на довічному утриманні з середньою виплатою понад 1 млн/рік = 3,5 млрд. Якщо "всех_ судей" тобто і діючих доплюсувати, а у них вдвічі більша і їх вдвічі більше, то вже 17 млрд./рік. Але судді регулярно отримують квартири та інші блага "безвозмездно", тобто знову ж таки за рахунок простолюдинів, то 25-30 млрд. набіжить, що десь 3000 грн на простого смертного пенса. Таке враження, що новий лад кращий для вигодоотримувачів за рабовласницький та феодальний створили. Ті ж рабовласники та дворяни в разі войни, першими несли всілякі ризики, та проблеми з господаркою розгрібали, обзаздрились би суддям в часи демократії.
_hunter написав:Потому, что даже если _вообще всю_ (а не какую-то "среднерыночную") сумму содержания _всех_ судей разделить на _всех_ пенсов -- там прибавка на уровне чашки капучино получается
Структура с наименьшим уровнем доверия налогоплательщиков получает наивысшую спецспенсию, дело не в чашке капучино, а в социальном напряжении
Снятие социального напряжения путем всеобщей уравниловки проходили в 17-м году -- что-то ничего хорошего из этого не получилось... Ну и конкретно по этой категории социального напряжения: оно (напряжение) наблюдается у малочисленной групки коментаторов -- если "в народ" выйти-послушать -- половина вообще о содержании судей не знает, другая половина не знает о его сумме
_hunter написав:Потому, что даже если _вообще всю_ (а не какую-то "среднерыночную") сумму содержания _всех_ судей разделить на _всех_ пенсов -- там прибавка на уровне чашки капучино получается
Faceless написав:причем в год
Якесь дороге капучіно вживаєте. 3.5 тис суддів на довічному утриманні з середньою виплатою понад 1 млн/рік = 3,5 млрд. Якщо "всех_ судей" тобто і діючих доплюсувати, а у них вдвічі більша і їх вдвічі більше, то вже 17 млрд./рік. Але судді регулярно отримують квартири та інші блага "безвозмездно", тобто знову ж таки за рахунок простолюдинів, то 25-30 млрд. набіжить, що десь 3000 грн на простого смертного пенса. Таке враження, що новий лад кращий для вигодоотримувачів за рабовласницький та феодальний створили. Ті ж рабовласники та дворяни в разі войни, першими несли всілякі ризики, та проблеми з господаркою розгрібали, обзаздрились би суддям в часи демократії.
У вас какие-то странные данные:
По состоянию на 1 января 2021 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) каждый месяц выплачивает пожизненное содержание 3 538 судьям. В среднем, каждая выплата составляет 67 961,39 грн.
То есть каждый месяц ПФУ выделяет 240,4 млн грн на содержание судей-пенсионеров, о чем свидетельствуют данные Фонда. Джерело: https://biz.censor.net/n3246841
делим на 11-12лямов -- получаем гривен 25+-.
А про остальные 28 лярдов где-то почитать можно (хотя бы по какой статье бюджета оно проходит)? -- или это откуда-то из ОБС новости?