RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ПФУ назвав кількість
пенсіонерів в Україні

ПФУ назвав кількість пенсіонерів в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 16:10

ПФУ назвав кількість пенсіонерів в Україні

Пропонуємо до обговорення:
В Україні за останні 10 років на майже 3 млн осіб зменшилася кількість пенсіонерів.

Дивися повний текст ПФУ назвав кількість пенсіонерів в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97251
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 16:10

Чому слуги народу весь час кричать про совок, а до цього часу не ліквідували головний совок - закон про довічне утримання суддів. Зарплати їм встановлені супер ринкові, а цей закон в совку вводився для державних людей із зарплатою середньою по промисловості. А тепер по зарплатам перейшли на ринок, ро пенсії залишились в совку. І це позор для держави, коли ті, хто утримує державу отримують 6000 грн., А трутні з майже нульовим крі - 90000 грн.
ovsivolo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 55
З нами з: 28.01.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 16:55

Как то не по нашему: Из "зомбоящика" всё время талдычут..."нация стареет...работать некому", а тут прямо, иначе как геноцидом всё это не назвать сложно. Минус ТРИ миллиона.!!! И если "разницу" между 2014 и 2015 годом ещё как-то можно пытаться объяснить - то дальше всё мрачно.
А о пенсии и социальной справедливости лучше вообще молчать.
leoiskander
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35
З нами з: 04.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 17:46

  ovsivolo написав:Чому слуги народу весь час кричать про совок, а до цього часу не ліквідували головний совок - закон про довічне утримання суддів. Зарплати їм встановлені супер ринкові, а цей закон в совку вводився для державних людей із зарплатою середньою по промисловості. А тепер по зарплатам перейшли на ринок, ро пенсії залишились в совку. І це позор для держави, коли ті, хто утримує державу отримують 6000 грн., А трутні з майже нульовим крі - 90000 грн.

Потому, что даже если _вообще всю_ (а не какую-то "среднерыночную") сумму содержания _всех_ судей разделить на _всех_ пенсов -- там прибавка на уровне чашки капучино получается :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 6209
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 19:09

Re: ПФУ назвав кількість пенсіонерів в Україні

  _hunter написав:там прибавка на уровне чашки капучино получается

причем в год
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31091
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1314 раз.
Подякували: 7459 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 20:16

  _hunter написав:Потому, что даже если _вообще всю_ (а не какую-то "среднерыночную") сумму содержания _всех_ судей разделить на _всех_ пенсов -- там прибавка на уровне чашки капучино получается :lol:

Структура с наименьшим уровнем доверия налогоплательщиков получает наивысшую спецспенсию, дело не в чашке капучино, а в социальном напряжении
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10905
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2335 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 20:29

  _hunter написав:
  ovsivolo написав:Чому слуги народу весь час кричать про совок, а до цього часу не ліквідували головний совок - закон про довічне утримання суддів. Зарплати їм встановлені супер ринкові, а цей закон в совку вводився для державних людей із зарплатою середньою по промисловості. А тепер по зарплатам перейшли на ринок, ро пенсії залишились в совку. І це позор для держави, коли ті, хто утримує державу отримують 6000 грн., А трутні з майже нульовим крі - 90000 грн.

Потому, что даже если _вообще всю_ (а не какую-то "среднерыночную") сумму содержания _всех_ судей разделить на _всех_ пенсов -- там прибавка на уровне чашки капучино получается :lol:

І тому ж кількість наших громадян збільшуватиметься у Польщі, Чехії, Іспанії тощо, поки що не виконуватиметься: Статья 1. Украина есть суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство.
В ООН назвали Україну однією з країн, населення яких скорочується найшвидше у світі.
Аналітична довідка ООН.
Прораб
 
Повідомлень: 631
З нами з: 02.03.19
Подякував: 462 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 20:34

Re: ПФУ назвав кількість пенсіонерів в Україні

  _hunter написав:Потому, что даже если _вообще всю_ (а не какую-то "среднерыночную") сумму содержания _всех_ судей разделить на _всех_ пенсов -- там прибавка на уровне чашки капучино получается

  Faceless написав:причем в год

Якесь дороге капучіно вживаєте.
3.5 тис суддів на довічному утриманні з середньою виплатою понад 1 млн/рік = 3,5 млрд. Якщо "всех_ судей" тобто і діючих доплюсувати, а у них вдвічі більша і їх вдвічі більше, то вже 17 млрд./рік. Але судді регулярно отримують квартири та інші блага "безвозмездно", тобто знову ж таки за рахунок простолюдинів, то 25-30 млрд. набіжить, що десь 3000 грн на простого смертного пенса.
Таке враження, що новий лад кращий для вигодоотримувачів за рабовласницький та феодальний створили. Ті ж рабовласники та дворяни в разі войни, першими несли всілякі ризики, та проблеми з господаркою розгрібали, обзаздрились би суддям в часи демократії.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4843
З нами з: 19.04.12
Подякував: 77 раз.
Подякували: 769 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 10:02

  Zebra написав:
  _hunter написав:Потому, что даже если _вообще всю_ (а не какую-то "среднерыночную") сумму содержания _всех_ судей разделить на _всех_ пенсов -- там прибавка на уровне чашки капучино получается :lol:

Структура с наименьшим уровнем доверия налогоплательщиков получает наивысшую спецспенсию, дело не в чашке капучино, а в социальном напряжении

Снятие социального напряжения путем всеобщей уравниловки проходили в 17-м году -- что-то ничего хорошего из этого не получилось... :oops:
Ну и конкретно по этой категории социального напряжения: оно (напряжение) наблюдается у малочисленной групки коментаторов -- если "в народ" выйти-послушать -- половина вообще о содержании судей не знает, другая половина не знает о его сумме :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 6209
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 10:12

  Ой+ написав:
  _hunter написав:Потому, что даже если _вообще всю_ (а не какую-то "среднерыночную") сумму содержания _всех_ судей разделить на _всех_ пенсов -- там прибавка на уровне чашки капучино получается

  Faceless написав:причем в год

Якесь дороге капучіно вживаєте.
3.5 тис суддів на довічному утриманні з середньою виплатою понад 1 млн/рік = 3,5 млрд. Якщо "всех_ судей" тобто і діючих доплюсувати, а у них вдвічі більша і їх вдвічі більше, то вже 17 млрд./рік. Але судді регулярно отримують квартири та інші блага "безвозмездно", тобто знову ж таки за рахунок простолюдинів, то 25-30 млрд. набіжить, що десь 3000 грн на простого смертного пенса.
Таке враження, що новий лад кращий для вигодоотримувачів за рабовласницький та феодальний створили. Ті ж рабовласники та дворяни в разі войни, першими несли всілякі ризики, та проблеми з господаркою розгрібали, обзаздрились би суддям в часи демократії.

У вас какие-то странные данные:
По состоянию на 1 января 2021 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) каждый месяц выплачивает пожизненное содержание 3 538 судьям. В среднем, каждая выплата составляет 67 961,39 грн.

То есть каждый месяц ПФУ выделяет 240,4 млн грн на содержание судей-пенсионеров, о чем свидетельствуют данные Фонда. Джерело: https://biz.censor.net/n3246841

делим на 11-12лямов -- получаем гривен 25+-.

А про остальные 28 лярдов где-то почитать можно (хотя бы по какой статье бюджета оно проходит)? -- или это откуда-то из ОБС новости?
_hunter
 
Повідомлень: 6209
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, kruglick і 27 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні пропонують запровадити сімейне оподаткування:... 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 26 січ, 2022 18:35
35 6486
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 січ, 2022 23:46
edmond_semergiy
1 лютого в Україні запрацюють нові правила продажу...
R2 » Сер 26 січ, 2022 10:12
8 726
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 січ, 2022 18:50
Giroi
США хочуть надати Україні додаткову економічну підтримку...
R2 » Чет 27 січ, 2022 18:47
0 51
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 січ, 2022 18:47
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1666)
28.01.2022 10:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.