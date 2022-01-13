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Шмигаль розповів про прогрес
у виконанні Угоди про...

Шмигаль розповів про прогрес у виконанні Угоди про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 16:45

Шмигаль розповів про прогрес у виконанні Угоди про...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільш динамічно євроінтеграція у 2021 році відбувалася у секторах фінансових послуг, оподаткування, громадського здоров’я, енергетики, транспорту.

Дивися повний текст Шмигаль розповів про прогрес у виконанні Угоди про асоціацію з ЄС за два роки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 16:46

Очередная хвалебная ода.А как на счёт борьбы с коррупцией?ЕС и США постоянно напоминают,что это самая главная и первоочередная задача.А у нас везде "прогресс".
Lunar
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 18:09

  Lunar написав:Очередная хвалебная ода.А как на счёт борьбы с коррупцией?


Пчелы против мёда не могут быть. Если не будет коррупционеров, то сложно будет управлять чиновниками из-за границы.
Цитрин
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Модератори: Ірина_, Модератор

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