Найбільш динамічно євроінтеграція у 2021 році відбувалася у секторах фінансових послуг, оподаткування, громадського здоров’я, енергетики, транспорту.
Дивися повний текст Шмигаль розповів про прогрес у виконанні Угоди про асоціацію з ЄС за два роки.
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Додано: Чет 27 січ, 2022 16:45
Шмигаль розповів про прогрес у виконанні Угоди про...
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Дивися повний текст Шмигаль розповів про прогрес у виконанні Угоди про асоціацію з ЄС за два роки.
Додано: Чет 27 січ, 2022 16:46
Очередная хвалебная ода.А как на счёт борьбы с коррупцией?ЕС и США постоянно напоминают,что это самая главная и первоочередная задача.А у нас везде "прогресс".
Додано: Чет 27 січ, 2022 18:09
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