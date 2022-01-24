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Військовий збір та ЄСВ пропонують
скасувати, замість них...

Військовий збір та ЄСВ пропонують скасувати, замість них...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:47

  budivelnik написав:
  vt313 написав:
  budivelnik написав:Довідка для книжних хробаків...
Податкове навантаження в середньому по Державі на бізнес - визначається дуже просто
Беремо ВВП - 4300 млрд грн
Бюджет+ПФ..- 1200 млрд+300 млрд=1500млрд грн
навантаження 1500/4300=35%
Ще будете щось розповідати?
Почти, но нужно точнее.
И числа от балды, для теоретика нормально, для практика не совсем. :D
1 На скільки точніше Вам потрібно?
2 Я практик мікроекономіки і рахую в мільйонах....
ВВП і Бюджет з ПФ - це макроекономіка і там в мільярдах...
3 Але навіть Ви можете з точністю до мільйонів отримати цифри сплаченого в Бюджет і Пенсійний і величину ВВП...наприклад за 2020 рік
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/2020/
ВВП номінальний в цінах 2020 року - 4 194 102 000 000
https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_derzhbiudzhet2020_perevikonano_po_dokhodam-2638
- даними Державної казначейської служби до загального фонду державного бюджету надійшло 877,6 млрд грн
- ДПС, надходження становили 507,5 млрд грн
- митних платежів становили 297,0 млрд грн
По цим статтям Бюджет - 877,6+507,5+297,0=1682,5 млрд грн
https://www.pfu.gov.ua/2129463-postanova-pravlinnya-pensijnogo-fondu-ukrayiny-pro-zatverdzhennya-zvitu-pro-vykonannya-byudzhetu-pensijnogo-fondu-ukrayiny-za-2020-rik/
ПФУ - усього власних доходів - 281 914 223 600 грн
( чому враховуємо тільки власні а не загальні...бо загальні це власні+дотації в різних формах з бюджету , а Бюджет ми вже врахували зверху)

Таким чином
1 682 500 000 000/4 194 102 000 000 =40,11%

До мене ще є якісь зауваження?


В бюджете есть налоговые и неналоговые поступления. Неналоговые нужно убрать.
В пенсионном фонде есть дотации из бюджета, их тоже нужно убрать.
Это теория.

На практике, Вы почему-то поступления посчитали 2 раза.
Ну и кроме гос. бюджета есть еще местные. Их тоже надо бы учесть.

Если теоретически, то из консолидированного бюджета нужно вычесть неналоговые поступления.
vt313
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 22:24

  vt313 написав:
  budivelnik написав:1 На скільки точніше Вам потрібно?
2 Я практик мікроекономіки і рахую в мільйонах....
ВВП і Бюджет з ПФ - це макроекономіка і там в мільярдах...
3 Але навіть Ви можете з точністю до мільйонів отримати цифри сплаченого в Бюджет і Пенсійний і величину ВВП...наприклад за 2020 рік
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/2020/
ВВП номінальний в цінах 2020 року - 4 194 102 000 000
https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_derzhbiudzhet2020_perevikonano_po_dokhodam-2638
- даними Державної казначейської служби до загального фонду державного бюджету надійшло 877,6 млрд грн
- ДПС, надходження становили 507,5 млрд грн
- митних платежів становили 297,0 млрд грн
По цим статтям Бюджет - 877,6+507,5+297,0=1682,5 млрд грн
https://www.pfu.gov.ua/2129463-postanova-pravlinnya-pensijnogo-fondu-ukrayiny-pro-zatverdzhennya-zvitu-pro-vykonannya-byudzhetu-pensijnogo-fondu-ukrayiny-za-2020-rik/
ПФУ - усього власних доходів - 281 914 223 600 грн
( чому враховуємо тільки власні а не загальні...бо загальні це власні+дотації в різних формах з бюджету , а Бюджет ми вже врахували зверху)

Таким чином
1 682 500 000 000/4 194 102 000 000 =40,11%

До мене ще є якісь зауваження?
В бюджете есть налоговые и неналоговые поступления. Неналоговые нужно убрать.
В пенсионном фонде есть дотации из бюджета, их тоже нужно убрать.
Это теория.

На практике, Вы почему-то поступления посчитали 2 раза.
Ну и кроме гос. бюджета есть еще местные. Их тоже надо бы учесть.

Если теоретически, то из консолидированного бюджета нужно вычесть неналоговые поступления.
А можете показати
1 Де я в Бюджет додав не податки?
Чи Ви теоретик в квадраті і для Вас податки - це навантаження на бізнес - а збори за щось там - не навантаження
2 Що я порахував два рази ?
3 По пенсійному фонду, я чорним по білому написав - читайте в оригіналі синім :D
4 Податки/збори місцевих бюджетів - ще сильніше збільшать податкове навантаження

Так що
або уважно читайте
або ,якщо я помилився - точно вкажіть де...
А найкраще - це замість мого розрахунку - привести свій....

Цифри рівняти - найлегше...
Бо у Вас два взаємопротилежних зауваження- які при їх врахуванні , перетворюють ймовірну помилку в нуль.
budivelnik
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