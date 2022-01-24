Військовий збір та ЄСВ пропонують скасувати, замість них...
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budivelnik написав:Довідка для книжних хробаків... Податкове навантаження в середньому по Державі на бізнес - визначається дуже просто Беремо ВВП - 4300 млрд грн Бюджет+ПФ..- 1200 млрд+300 млрд=1500млрд грн навантаження 1500/4300=35% Ще будете щось розповідати?
Почти, но нужно точнее. И числа от балды, для теоретика нормально, для практика не совсем.
Таким чином 1 682 500 000 000/4 194 102 000 000 =40,11%
До мене ще є якісь зауваження?
В бюджете есть налоговые и неналоговые поступления. Неналоговые нужно убрать. В пенсионном фонде есть дотации из бюджета, их тоже нужно убрать. Это теория.
На практике, Вы почему-то поступления посчитали 2 раза. Ну и кроме гос. бюджета есть еще местные. Их тоже надо бы учесть.
Если теоретически, то из консолидированного бюджета нужно вычесть неналоговые поступления.
А можете показати 1 Де я в Бюджет додав не податки? Чи Ви теоретик в квадраті і для Вас податки - це навантаження на бізнес - а збори за щось там - не навантаження 2 Що я порахував два рази ? 3 По пенсійному фонду, я чорним по білому написав - читайте в оригіналі синім 4 Податки/збори місцевих бюджетів - ще сильніше збільшать податкове навантаження
Так що або уважно читайте або ,якщо я помилився - точно вкажіть де... А найкраще - це замість мого розрахунку - привести свій....
Цифри рівняти - найлегше... Бо у Вас два взаємопротилежних зауваження- які при їх врахуванні , перетворюють ймовірну помилку в нуль.