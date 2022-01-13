Про це повідомляє Sky News.
Дивися повний текст В Англії скасували практично всі COVID-обмеження.
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Додано: Чет 27 січ, 2022 23:52
В Англії скасували практично всі COVID-обмеження
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Англії скасували практично всі COVID-обмеження.
Додано: П'ят 28 січ, 2022 00:00
Белые господа привились и нормально пережили опасные Дельты. (Потери бритов за последние 7 месяцев - 23 тысячи человек)
Вильнолюдь украинский только в ноябре потерял только официально 22 тысячи. Реально - 35тыс (общая смертность в ноябре 88 тысяч) .
Население 2:1.
Кто умный: бриты или вильнолюдь?
А Тракторист какой?
Додано: П'ят 28 січ, 2022 00:15
Мудрий нарід, звісно, дуже розумний, тому не дотримується переважно карантинних заходів))
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