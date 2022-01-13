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В Англії скасували практично
всі COVID-обмеження

В Англії скасували практично всі COVID-обмеження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 23:52

В Англії скасували практично всі COVID-обмеження

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Sky News.

Дивися повний текст В Англії скасували практично всі COVID-обмеження.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 00:00

  Тракторист написав:белым господам надоела игра "пандемия"?... ;)

Белые господа привились и нормально пережили опасные Дельты. (Потери бритов за последние 7 месяцев - 23 тысячи человек)
Вильнолюдь украинский только в ноябре потерял только официально 22 тысячи. Реально - 35тыс (общая смертность в ноябре 88 тысяч) .
Население 2:1.
Кто умный: бриты или вильнолюдь?
А Тракторист какой?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 00:15

Мудрий нарід, звісно, дуже розумний, тому не дотримується переважно карантинних заходів))
mvi
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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