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Виплату субсидій можуть
призупинити: в Мінсоцполітики...

Виплату субсидій можуть призупинити: в Мінсоцполітики...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 06:25

Виплату субсидій можуть призупинити: в Мінсоцполітики...

Пропонуємо до обговорення:
У Мінсоцполітики підготували порядок перевірки всіх держвиплат на предмет їх обґрунтованості.

Дивися повний текст Виплату субсидій можуть призупинити: в Мінсоцполітики назвали умови.
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