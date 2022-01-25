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Кольорові метали можуть
подорожчати в кілька разів

Кольорові метали можуть подорожчати в кілька разів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:44

Кольорові метали можуть подорожчати в кілька разів

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на кобальт та інші кольорові метали в найближчі декілька років можуть досягти рекордного рівня, що позначиться на багатьох сферах виробництва, торгівлі і призведе до зростання інфляції.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:45

Вот вам, лицемерная, экологически чистая. Боком выйдут эти электромобили. Электричество дешевым теперь не будет никогда. Продукция в которой задейсвовано потребление электричества подорожает существенно.
Когда люди поймут к чему приведет переход на электрокары, соседские авто попросту будут сжигать. Вангую.
А газ, уголь, мазут как сжигали, так и будут сжигать даже в еще больших количествах чем было раньше. Или атомка.
p_a_l
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