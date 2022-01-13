Безробіття в Україні знижуватиметься.
Дивися повний текст НБУ прогнозує у 2022 році зростання номінальних зарплат на 15%.
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 12:12
НБУ прогнозує у 2022 році зростання номінальних зарплат...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ прогнозує у 2022 році зростання номінальних зарплат на 15%.
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