RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НБУ прогнозує у 2022 році
зростання номінальних зарплат...

НБУ прогнозує у 2022 році зростання номінальних зарплат...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 12:12

НБУ прогнозує у 2022 році зростання номінальних зарплат...

Пропонуємо до обговорення:
Безробіття в Україні знижуватиметься.

Дивися повний текст НБУ прогнозує у 2022 році зростання номінальних зарплат на 15%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97255
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 12:12

сколько не кричи халва слаще не станет
2baobab224
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 18.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Cris і 24 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Які автомобілі не пройдуть обов'язковий техогляд у 2022 році 1, 2, 3
R2 » Нед 23 січ, 2022 14:27
21 3019
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 січ, 2022 07:54
GALeon
Купівля житла в новобудовах у 2022 році: портрет покупця...
R2 » Чет 13 січ, 2022 14:30
5 289
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 січ, 2022 12:56
Примат
У 2022 році процесори та відеокарти подорожчають на 20%...
R2 » П'ят 21 січ, 2022 07:00
1 131
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 січ, 2022 07:00
habbol1986

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.