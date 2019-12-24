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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1137113811391140>

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Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 08:13

При оплате в РОЗЕТКЕ, решил попробовать лёгкую рассрочку на 11 платежей . Прошёл все этапы, деньги списались с указанием в сообщении и на сайте РОЗЕТКИ о лёгкой рассрочке. Сегодня вижу ,что оплата прошла с МСС 7399 — інші сервіси (не торгівля),при которой рассрочка не предоставляется.
IGNAT
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 08:28

Re: Sense Bank

  IGNAT написав:При оплате в РОЗЕТКЕ, решил попробовать лёгкую рассрочку на 11 платежей . Прошёл все этапы, деньги списались с указанием в сообщении и на сайте РОЗЕТКИ о лёгкой рассрочке. Сегодня вижу ,что оплата прошла с МСС 7399 — інші сервіси (не торгівля),при которой рассрочка не предоставляется.

Все правильно, МСС 7399 використовується для оформлення партнерської легкої розстрочки, оскільки операція оформлення відбувається через окремий термінал, налаштований на даний МСС.
На операції з цим МСС 7399 недоступно оформити звичайну моментальну розстрочку, в цьому ви праві. Тому приводів для хвилювання немає 😊
Зазначу, що на операції з цим МСС не нараховуються горішки 😥
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 08:39

Sense Bank В приложении нигде не указано, что эта оплата перешла в рассрочку. Может прошло мало времени и информация обновится. Или это произойдёт , когда заберу товар?
IGNAT
 
Повідомлень: 125
З нами з: 29.03.12
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 08:54

Re: Sense Bank

  IGNAT написав:В приложении нигде не указано, что эта оплата перешла в рассрочку. Может прошло мало времени и информация обновится. Или это произойдёт , когда заберу товар?

Розстрочка буде оформлена в дату проходження операції по рахунку (2-3 дні від дати проведення операції) - вона відобразиться в окремому меню Розстрочки в розділі Продукти. Якщо потрібно, то можу переглянути статус оформлення, напишіть нам на пошту help@sensebank.com.ua і в темі листа вкажіть номер запиту 6034597.
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 09:32

Re: Sense Bank

IGNAT, усе буде добре. Просто чекайте. Розстрочка буде оформлення навіть до фактичного отримання товару.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 15:12

Наразі ви можете спостерігати проблеми із проведенням операцій в Sense SuperApp, можуть не проходити перекази з картки на картку, поповнення мобільного, або ж перекази за реквізитами 😢
Це пов’язано з технічною проблемою в роботі застосунку, але наші спеціалісти вже займаються розв’язанням проблеми та скоро все працюватиме як годинничок ⌚
Про відновлення роботи сповістимо вас в цьому чаті 😊
Перепрошуємо за ці непередбачені складнощі й витрачений час 🙌
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 18:19

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Наразі ви можете спостерігати проблеми із проведенням операцій в Sense SuperApp, можуть не проходити перекази з картки на картку, поповнення мобільного, або ж перекази за реквізитами 😢
Це пов’язано з технічною проблемою в роботі застосунку, але наші спеціалісти вже займаються розв’язанням проблеми та скоро все працюватиме як годинничок ⌚
Про відновлення роботи сповістимо вас в цьому чаті 😊
Перепрошуємо за ці непередбачені складнощі й витрачений час 🙌
Ваш друг та помічник, Володимир 💎

upd:фууух, ну і вечір був, але ми вже піднялися та працюємо далі. Розрахунки фізичною карткою працюють без проблем, так само як і поповнення. А також операції проводяться без помилок у застосунку 🤜🤛

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 00:25

Не можу зайти у веб-версію Sense Super App (чи як правильно називається веб-версія). Класична "Невідома помилка".

Це зараз у всіх так чи лише мені "пощастило"?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 00:32

Re: Sense Bank

  Искатель написав:веб-версію Sense Super App (чи як правильно називається веб-версія)

SSA - это мобильное приложение. У него по-определению нет веб версии. Есть отдельный потихонечку доламываемый продукт под названием My Sense Bank, бывший MAB.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 03:43

  moveton написав:
  otshelnick1 написав:
  Howl написав:Также валютная карта в евро выпускается только в Visa
дивно... У мене віртуальна карта в євро - mastercard

По логике того, что VISA оперирует только с долларом, а MC мультивалютная, так и должно быть: евро только MC. Но выше упоминалась некая "евровой визы невысокого класса". Чудны дела...

Ну, не знаю. Я недавно получила в этом банке в Белом пакете € - Виза, а $ - Мастеркард. И как такое может быть, исходя из утверждений, которые выше?
Oльga1
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