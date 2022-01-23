Ціни на газ для населення підвищаться до ринкового рівня.
Дивися повний текст Регулятор дав прогноз щодо підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня.
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 15:17
Регулятор дав прогноз щодо підвищення цін на газ для...
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Дивися повний текст Регулятор дав прогноз щодо підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня.
Додано: П'ят 28 січ, 2022 15:18
Когда-нибудь возможно и снизятся, а пока Брент вплотную подошел к 90 долларов за бочку, да и газ к концу сезона в европейских хранилищах будет на минимуме, что что врядли сильно понизит спотовые цены плюс обязательства перед МВФ о едином тарифе никто не отменял, так что рост для населения процентов на 50 будет за счастье...
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