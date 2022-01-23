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Регулятор дав прогноз щодо
підвищення цін на газ для...

Регулятор дав прогноз щодо підвищення цін на газ для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 15:17

Регулятор дав прогноз щодо підвищення цін на газ для...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на газ для населення підвищаться до ринкового рівня.

Дивися повний текст Регулятор дав прогноз щодо підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 15:18

Когда-нибудь возможно и снизятся, а пока Брент вплотную подошел к 90 долларов за бочку, да и газ к концу сезона в европейских хранилищах будет на минимуме, что что врядли сильно понизит спотовые цены плюс обязательства перед МВФ о едином тарифе никто не отменял, так что рост для населения процентов на 50 будет за счастье...
antikkristall
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