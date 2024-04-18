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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 526527528529 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 66 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 14% 9 2- Погане. Некомпетентне. 17% 11 3- Задовільне. Хотілося б краще. 17% 11 4- Добре. Як і повинно бути. 32% 21 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 21% 14 Всього голосів : 66 Додано: Сер 17 кві, 2024 10:56 Ferlakur написав: PUMB написав: Ferlakur

Вітаємо!

Дана функція задля зручності нашим клієнтам, аби вони мали нагадування та вчасно робили оплати, проте за Вашим бажанням ми, звичайно, зафіксуємо та розглянемо дану пропозицію. Вітаємо!Дана функція задля зручності нашим клієнтам, аби вони мали нагадування та вчасно робили оплати, проте за Вашим бажанням ми, звичайно, зафіксуємо та розглянемо дану пропозицію.

Зручність клієнтам - це коли вони можуть самостійно обрати, отримувати повідомлення, чи ні.



А, іще, зробіть будь ласка, щоб квитанції по оплаті можна було відмітити і скачати за один раз, а не кожну окремо. Це особливо бажано, коли оплатив комуналку по трьох адресах по десять постачальників у кожній. Зручність клієнтам - це коли вони можуть самостійно обрати, отримувати повідомлення, чи ні.А, іще, зробіть будь ласка, щоб квитанції по оплаті можна було відмітити і скачати за один раз, а не кожну окремо. Це особливо бажано, коли оплатив комуналку по трьох адресах по десять постачальників у кожній.

Вітаємо!



Наразі Ваші пропозиції розглянуті та вже вирішуються на рівні технічних команд нашого банку. Остаточно доопрацювання будуть виконані виходячи з технічних можливостей систем. Дякуємо, що допомагаєте нам ставати кращими. Бажаємо Вам гарного і тихого дня! Вітаємо!Наразі Ваші пропозиції розглянуті та вже вирішуються на рівні технічних команд нашого банку. Остаточно доопрацювання будуть виконані виходячи з технічних можливостей систем. Дякуємо, що допомагаєте нам ставати кращими. Бажаємо Вам гарного і тихого дня! PUMB

Представник банку Повідомлень: 3102 З нами з: 19.07.11 Подякував: 796 раз. Подякували: 201 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 кві, 2024 11:00 PUMB написав: Наразі Ваші пропозиції розглянуті та вже вирішуються на рівні технічних команд нашого банку. Остаточно доопрацювання будуть виконані виходячи з технічних можливостей систем. Наразі Ваші пропозиції розглянуті та вже вирішуються на рівні технічних команд нашого банку. Остаточно доопрацювання будуть виконані виходячи з технічних можливостей систем.

Оце діло! Оце діло! Ferlakur Повідомлень: 4553 З нами з: 14.10.08 Подякував: 296 раз. Подякували: 291 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 кві, 2024 11:13 PUMB написав: quadro_tony_da

Вітаємо!



Хочемо зазначити, що, відповідно до діючих тарифів "ВсеКАРТА", перекази коштів на картку будь-якого банку України здійснюються без комісії, проте по кредитній карті "ВсеМОЖУ Online" будь-які перекази з рахунку (власні або кредитні кошти) відбуваються з комісією 2.99%. Вітаємо!Хочемо зазначити, що, відповідно до діючих тарифів "ВсеКАРТА", перекази коштів на картку будь-якого банку України здійснюються без комісії, проте по кредитній карті "ВсеМОЖУ Online" будь-які перекази з рахунку (власні або кредитні кошти) відбуваються з комісією 2.99%.



Хіба?

В ДКБО (ст.88) написано:



Перерахування грошових коштів з рахунку Клієнта Банку на користь Клієнта Банку (у тому числі між власними рахунками Клієнта) без використання платіжної картки в межах залишку власних коштів:



- через Систему «Інтернет-банкінг» - Входить у вартість тарифу за перерахування грошових коштів з рахунку Клієнта Банку на користь клієнта іншого банку без використання платіжної картки



Для кредитних коштів - так, 2,99% (на тій же сторінці). Хіба?В ДКБО (ст.88) написано:Перерахування грошових коштів з рахунку Клієнта Банку на користь Клієнта Банку (у тому числі між власними рахунками Клієнта) без використання платіжної картки- через Систему «Інтернет-банкінг» - Входить у вартість тарифу за перерахування грошових коштів з рахунку Клієнта Банку на користь клієнта іншого банку без використання платіжної карткиДля кредитних коштів - так, 2,99% (на тій же сторінці). Ferlakur Повідомлень: 4553 З нами з: 14.10.08 Подякував: 296 раз. Подякували: 291 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 кві, 2024 11:34 v57 написав: фемінітив звучить ще якось не звично😀 фемінітив звучить ще якось не звично😀

кем работаешь? - фахивчиной кем работаешь? - фахивчиной nekefer

Повідомлень: 1005 З нами з: 24.10.14 Подякував: 64 раз. Подякували: 123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 кві, 2024 12:42 2 роки тому за моїм зверненням Пумб зареєстрував сервіс проплати мого ОСББ Проте рік тому ОСББ змінило номер рахунку для отримання коштів, і я звернувся повторно листом в ПУМБ з цього питання, на що отримав відповідь,що Сервіс мого ОСББ уже зареєстрований в ПУМБ Online і Реквізити Отримувача актуальні, підтверджені Партнером Банку і якщо я бажаю сплатити послуги Отримувача по реквізитах, які вказав Постачальник послуг у квитанції - сплату можливо виконати, вказавши реквізити самостійно за допомогою сервісу "Платіж по IBAN" Але "Платіж по IBAN" не окешбечується і тому я повернувся в Приват24 Чи є якийсь інший вихід? Arom Повідомлень: 31 З нами з: 19.11.20 Подякував: 2 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 кві, 2024 13:06 PUMB значить або ви передивлялись не те відео, або хтось обманює і ніякого відео немає

бо з пам'яттю у мене все добре



а що стосовно рекомендації спробувати платіж пізніше, це ніяк не допомогло так як платежі вже були проведені



а що стосовно комісій за переказ не кредитних коштів з кредитної картки, вам є що відповісти? бо наведені вище паном Ferlakur цитати з тарифів карти не відповідають вашим словам quadro_tony_da

Повідомлень: 35 З нами з: 05.04.24 Подякував: 1 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 кві, 2024 13:08 Arom

Вітаємо! Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей щодо реквізитів постачальника. PUMB

Представник банку Повідомлень: 3102 З нами з: 19.07.11 Подякував: 796 раз. Подякували: 201 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 кві, 2024 23:21 Ferlakur Спеціально перевірив сповіщення по трьох адресах приходить 2-го числа по 4-х 15-го. pavyak

Повідомлень: 2540 З нами з: 15.02.10 Подякував: 30 раз. Подякували: 196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 кві, 2024 00:41 quadro_tony_da написав: негативний досвід

в банку при оформленні дебет + кредитки ВСе карта мені сказали перекази на любі картки БЕЗ комісій. Далі я виявляю що з кредитки комісія все ж таки є, і кидаю спочатку з кредитки на дебет (між власними рахунками), а потім з дебет карти вже на любі картки без комісій. Наче все ок АЛЕ

приходить повідомлення "дякую за погашення кредитної заборгованості комісія 1800 майже"

При цьому кредитні кошти я навіть не чіпав.



пишу в чат що за хня, і цього мінуса ніде нема також в історії

- ой ви мали не просто перекидувати з карти на карту, а зайти на дебет карту, нажати поповнити карту, далі нажати - з іншої карти, далі ввести дані кредитки і тільки тоді комісій не буде.



по-перше обман на відділенні, по друге обман в додатку бо писало комісія 0, по третє виписку зробити щоб подивитись цю приховану комісію можна тільки в кінці місяця. негативний досвідв банку при оформленні дебет + кредитки ВСе карта мені сказали перекази на любі картки БЕЗ комісій. Далі я виявляю що з кредитки комісія все ж таки є, і кидаю спочатку з кредитки на дебет (між власними рахунками), а потім з дебет карти вже на любі картки без комісій. Наче все ок АЛЕприходить повідомлення "дякую за погашення кредитної заборгованості комісія 1800 майже"При цьому кредитні кошти я навіть не чіпав.пишу в чат що за хня, і цього мінуса ніде нема також в історії- ой ви мали не просто перекидувати з карти на карту, а зайти на дебет карту, нажати поповнити карту, далі нажати - з іншої карти, далі ввести дані кредитки і тільки тоді комісій не буде.по-перше обман на відділенні, по друге обман в додатку бо писало комісія 0, по третє виписку зробити щоб подивитись цю приховану комісію можна тільки в кінці місяця.

Мені у київському відділенні (Позняки, Княжий Затон) з самого початку сказали - "комісія 2.99% на всі перекази".

Я з ВсеМожу навіть не намагався кидати кудись гроші.

Я з неї тільки витрачав гроші і потім погашав борг.

А для переказів - ВсеКарта.

Тільки не "тягніть" з неї, бо це платно.

"Штовхайте" через ПУМБ Онлайн, тобто вихідний платіж через ПУМБ Онлайн на інший банк. Мені у київському відділенні (Позняки, Княжий Затон) з самого початку сказали - "комісія 2.99% на всі перекази".Я з ВсеМожу навіть не намагався кидати кудись гроші.Я з неї тільки витрачав гроші і потім погашав борг.А для переказів - ВсеКарта.Тільки не "тягніть" з неї, бо це платно."Штовхайте" через ПУМБ Онлайн, тобто вихідний платіж через ПУМБ Онлайн на інший банк. Sanyok77

Повідомлень: 583 З нами з: 31.08.13 Подякував: 22 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 526527528529 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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