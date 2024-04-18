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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 кві, 2024 10:56
Ferlakur написав: PUMB написав:Ferlakur
Вітаємо!
Дана функція задля зручності нашим клієнтам, аби вони мали нагадування та вчасно робили оплати, проте за Вашим бажанням ми, звичайно, зафіксуємо та розглянемо дану пропозицію.
Зручність клієнтам - це коли вони можуть самостійно обрати, отримувати повідомлення, чи ні.
А, іще, зробіть будь ласка, щоб квитанції по оплаті можна було відмітити і скачати за один раз, а не кожну окремо. Це особливо бажано, коли оплатив комуналку по трьох адресах по десять постачальників у кожній.
Вітаємо!
Наразі Ваші пропозиції розглянуті та вже вирішуються на рівні технічних команд нашого банку. Остаточно доопрацювання будуть виконані виходячи з технічних можливостей систем. Дякуємо, що допомагаєте нам ставати кращими. Бажаємо Вам гарного і тихого дня!
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PUMB
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Додано: Сер 17 кві, 2024 11:00
PUMB написав:
Наразі Ваші пропозиції розглянуті та вже вирішуються на рівні технічних команд нашого банку. Остаточно доопрацювання будуть виконані виходячи з технічних можливостей систем.
Оце діло!
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Ferlakur
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Додано: Сер 17 кві, 2024 11:13
PUMB написав:quadro_tony_da
Вітаємо!
Хочемо зазначити, що, відповідно до діючих тарифів "ВсеКАРТА", перекази коштів на картку будь-якого банку України здійснюються без комісії, проте по кредитній карті "ВсеМОЖУ Online" будь-які перекази з рахунку (власні або кредитні кошти) відбуваються з комісією 2.99%.
Хіба?
В ДКБО (ст.88) написано: Перерахування грошових коштів з рахунку Клієнта Банку на користь Клієнта Банку (у тому числі між власними рахунками Клієнта) без використання платіжної картки в межах залишку власних коштів:
- через Систему «Інтернет-банкінг» - Входить у вартість тарифу за перерахування грошових коштів з рахунку Клієнта Банку на користь клієнта іншого банку без використання платіжної картки
Для кредитних коштів - так, 2,99% (на тій же сторінці).
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Ferlakur
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Додано: Сер 17 кві, 2024 12:42
2 роки тому за моїм зверненням Пумб зареєстрував сервіс проплати мого ОСББ Проте рік тому ОСББ змінило номер рахунку для отримання коштів, і я звернувся повторно листом в ПУМБ з цього питання, на що отримав відповідь,що Сервіс мого ОСББ уже зареєстрований в ПУМБ Online і Реквізити Отримувача актуальні, підтверджені Партнером Банку і якщо я бажаю сплатити послуги Отримувача по реквізитах, які вказав Постачальник послуг у квитанції - сплату можливо виконати, вказавши реквізити самостійно за допомогою сервісу "Платіж по IBAN" Але "Платіж по IBAN" не окешбечується і тому я повернувся в Приват24 Чи є якийсь інший вихід?
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Arom
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Додано: Сер 17 кві, 2024 13:06
PUMB значить або ви передивлялись не те відео, або хтось обманює і ніякого відео немає
бо з пам'яттю у мене все добре
а що стосовно рекомендації спробувати платіж пізніше, це ніяк не допомогло так як платежі вже були проведені
а що стосовно комісій за переказ не кредитних коштів з кредитної картки, вам є що відповісти? бо наведені вище паном Ferlakur цитати з тарифів карти не відповідають вашим словам
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quadro_tony_da
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Додано: Сер 17 кві, 2024 13:08
Arom
Вітаємо! Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей щодо реквізитів постачальника.
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PUMB
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Додано: Сер 17 кві, 2024 23:21
Ferlakur Спеціально перевірив сповіщення по трьох адресах приходить 2-го числа по 4-х 15-го.
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pavyak
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Додано: Чет 18 кві, 2024 00:41
quadro_tony_da написав:
негативний досвід
в банку при оформленні дебет + кредитки ВСе карта мені сказали перекази на любі картки БЕЗ комісій. Далі я виявляю що з кредитки комісія все ж таки є, і кидаю спочатку з кредитки на дебет (між власними рахунками), а потім з дебет карти вже на любі картки без комісій. Наче все ок АЛЕ
приходить повідомлення "дякую за погашення кредитної заборгованості комісія 1800 майже"
При цьому кредитні кошти я навіть не чіпав.
пишу в чат що за хня, і цього мінуса ніде нема також в історії
- ой ви мали не просто перекидувати з карти на карту, а зайти на дебет карту, нажати поповнити карту, далі нажати - з іншої карти, далі ввести дані кредитки і тільки тоді комісій не буде.
по-перше обман на відділенні, по друге обман в додатку бо писало комісія 0, по третє виписку зробити щоб подивитись цю приховану комісію можна тільки в кінці місяця.
Мені у київському відділенні (Позняки, Княжий Затон) з самого початку сказали - "комісія 2.99% на всі перекази".
Я з ВсеМожу навіть не намагався кидати кудись гроші.
Я з неї тільки витрачав гроші і потім погашав борг.
А для переказів - ВсеКарта.
Тільки не "тягніть" з неї, бо це платно.
"Штовхайте" через ПУМБ Онлайн, тобто вихідний платіж через ПУМБ Онлайн на інший банк.
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Sanyok77
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