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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 144145146147

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Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:54

  otshelnick1 написав:
  bems654556 написав:Слідкуйте за повідомленнями від нас про дати проведення акцій.
куди банк надсилає ці повідомлення?
в аппку,
була й смс в грудні
flysoulfly
 
Повідомлень: 4462
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:04

Re: Райффайзен Банк

  flysoulfly написав:в аппку,
була й смс в грудні
не було, ні в додатку (старому/новому), ні в смс...
otshelnick1
 
Повідомлень: 192
З нами з: 13.10.22
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Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 14:24

Весняні новинки для власників карток від Райфу!
Raiffeisen Bank
26 февраля 2024, 12:57:23


🌷Як у Райфі весну стрічають? Гарними новинками для клієнтів.😊

Ібрагім, тож замість тисячі веснянок краще оцінити, що ми для вас готуємо:

🆓 безкоштовні перекази з картки на картку в застосунку MyRaif;
🏧 зняття готівки в усіх банкоматах України без комісії;
💳 безкоштовне обслуговування рахунку та поповнення картки.
🌱 до 5,75% річних у гривні на заощадження з новим депозитом «Зростаючий»;
💱 Привабливий курс на купівлю валюти в Raiffeisen Online.
🎁 Кешбек до 5% на визначені категорії.
📱 безкоштовні Push-сповіщення про всі транзакції. Послуга СМС - інформування буде коштувати 39 грн/міс.

📌 З 25 березня 2024 року будуть діяти зміни до Тарифів на ведення і обслуговування карткових рахунків фізичних осіб.

🔔 Всі індивідуальні умови по вашій картці у Райфі будуть збережені.

Чекайте оновлення вже скоро.💙💛
sens
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Повідомлень: 15998
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
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2
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 17:50

Щось я не зрозумів одну "Весняну новинку".
В тарифах з 25.03.2024р. зазначено, що "За умови активації PUSH-повідомлень, СМС про зарахування коштів буде відключено автоматично".
А якщо телефон кнопковий і немає смартфону з Райффайзен Онлайн, то СМС автоматично не відключать та будуть нараховувати 39 грн за СМС-інформування?
AZTECA
 
Повідомлень: 83
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 21:01

AZTECA так.
melkh
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Повідомлень: 949
З нами з: 14.07.10
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 10:16

А за "sms-інформування операцій від 100 грн по всіх операціях по рахунку" 39 грн на місяць сплачуються тільки якщо були такі операції чи якщо таких операцій не було, то 39 грн не знімуть?
AZTECA
 
Повідомлень: 83
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 10:26

Re: Райффайзен Банк

AZTECA написав:А за "sms-інформування операцій від 100 грн по всіх операціях по рахунку" 39 грн на місяць сплачуються тільки якщо були такі операції чи якщо таких операцій не було, то 39 грн не знімуть?
В будь-якому випадку 39грн.
Zochan
 
Повідомлень: 1042
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