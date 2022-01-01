В Тапку в головному меню - налаштування - Тапаталк підписFaceless написав:Дякую . Припис внизу залишаю не я , а прилодуха через яку я користуюся форумом на смартфоні. Як його вимкнути я не знаю (lamal написав:- убрали бы вы это - вас же люди читают, а эта информация имхо - признак неуважения ;(WallNutPen написав:5757043:lamal"]А хто знає ,чому банк приймає замовлення на видачу валюти аж через день ?
На самом деле банк принимает заявки и на следующий день но только с утра (кажись до 11 может до 12 при наличии cвободных "слотов" на следующий день - все что позже или если закончатся "слоты" то через день
[quote="5757043:lamal написав:Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk
Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk
Надіслано з мого Telefunken Torn.Fu.d2, використовуючи Tapatalk[/quote]Дякую вам , вже розібрався