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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 184185186187

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 20:27

Re: Райффайзен Банк

Faceless написав:
lamal написав:
WallNutPen написав:
5757043:lamal"]А хто знає ,чому банк приймає замовлення на видачу валюти аж через день ?

На самом деле банк принимает заявки и на следующий день но только с утра (кажись до 11 может до 12 при наличии cвободных "слотов" на следующий день - все что позже или если закончатся "слоты" то через день
[quote="5757043:lamal написав:Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk
- убрали бы вы это - вас же люди читают, а эта информация имхо - признак неуважения ;(
Дякую . Припис внизу залишаю не я , а прилодуха через яку я користуюся форумом на смартфоні. Як його вимкнути я не знаю (

Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk
В Тапку в головному меню - налаштування - Тапаталк підпис


Надіслано з мого Telefunken Torn.Fu.d2, використовуючи Tapatalk[/quote]Дякую вам , вже розібрався
lamal
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  #<1 ... 184185186187
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