tarasum Добрий день! Хочемо пояснити, що термін дії кредитної лінії та термін дії картки - це різні поняття. Для кожного клієнта строк кредитування визначається індивідуально та дізнатись його можна в договорі. Отримати більш детальну інформацію по рахунку Ви можете за зверненням до чату додатків MyRaif (чи Raiffeisen Online) або ж зателефонувати до Інформаційного центру Банку за номером: 0800 500 500. Наші оператори з радістю допоможуть у вирішенні будь-яких питань. З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Миша-клиент написав:Отримав повідомлення про підключення мені чергового сервісу від банку: "3D secure".
Мені ця послуга НЕ потрібна, оператор "гарячої лінії" - повідомила, що вона є обовязковою. Мені примусові послуги від банку - НЕ потрібні, як її відключити?
Это что за карта такая была без 3D secure? Меня заваливает (обижают предположением, что с одного раза не дойдёт) только предложениями обновить приложение, чтобы 3D secure подтверждение можно было делать и через приложение тоже, а не только через SMS. А само 3D secure и до этого на всех картах требовалось. Сейчас вообще банк с картами без 3D secure нужно сильно поискать. И не встречал возможности отказаться.
Так вот, сначала - инсталлируйте себе в телефон "мой райф" (я продолжаю пользоваться приложением на компьютере, НО некоторые функции - начинают отключать), теперь - еще и 3D-secure к нему! Я и так НЕ могу обновить свой смартфон (нагрузив в него всякой обязательной хрени за последние несколько лет), мол, нужно больше 3 гигов свободного места для обновления!
Миша-клиент написав:Так вот, сначала - инсталлируйте себе в телефон "мой райф" (я продолжаю пользоваться приложением на компьютере, НО некоторые функции - начинают отключать), теперь - еще и 3D-secure к нему!
Ничего не понял. Какое отношение 3D secure имеет к "Мой Райф"? Оно и раньше должно было подтверждение по SMS при покупках в Интернете спрашивать даже без установленного чего-то на телефоне (если, конечно, телефон не такой, что для приёма SMS ему нужно чего-то на гигабайты доставлять) и сейчас такой вариант останется. Интересно что за карта, где 3D secure до сих пор не было. Не думал, что у Райфа оно как-то избирательно.
Миша-клиент Вітаємо! Технологія 3D-Secure використовується для додаткового рівня безпеки при використанні платіжних карток в мережі Інтернет. Ця послуга є обов’зковою та завжди була підключена. Відключити її неможливо. Під час здійснення оплати в Інтернеті Ви отримували код підтвердження у вигляді SMS. Наразі ми запроваджуємо оновлення та Ви будете мати змогу обирати як саме підтвердити операцію: отримати код у вигляді SMS чи в додатку MyRaif. З повагою і турботою, фахівець Інна.
moveton написав: Оно и раньше должно было подтверждение по SMS при покупках в Интернете спрашивать даже без установленного чего-то на телефоне (если, конечно, телефон не такой, что для приёма SMS ему нужно чего-то на гигабайты доставлять) и сейчас такой вариант останется. Интересно что за карта, где 3D secure до сих пор не было. Не думал, что у Райфа оно как-то избирательно.
По картам - действительно приходили от банка и СМС-ки, и Вайбером сообщения с кодами... А "кипиш" поднял - через полученное сообщение о предстоящем подключении 3D securе аккурат после активации MyRaif в смартфоне (именно на который - теперь приходят сообщения банка об акциях по покупке валюты).
tarasum Вітаємо! Дякуємо за зацікавленість та дуже гарний вибір тарифного плану. Кредитна карта "100 днів" забезпечить до 100 днів безтурботного життя, адже має найбільший пільговий період на покупки. Відсутня плата за обслуговування. Мінімальне щомісячне погашення - 5% від залишку заборгованості на 25-е число кожного місяця, яке здійснюється до 20-го числа наступного місяця. Детальніше на нашому сайті: https://raiffeisen.ua/privatnim-osobam/ ... i/100-dniv Для можливості зміни тарифного плану достатньо завітати у зручне відділення Райфу з паспортом та ідентифікаційним кодом. При необхідності зарезервувати зустріч, прохання, написати нам в "Чат" додатку MyRaif або Raiffeisen Online. Також, звертаємо увагу при зміні тарифу, пільговий період почне діяти після повного погашення заборгованості кредитної картки з дати першої операції покупки. З повагою та турботою, фахівець Ксенія.