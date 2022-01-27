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Україна може стати «газовим
сейфом» для Європи — Шмигаль

Україна може стати «газовим сейфом» для Європи — Шмигаль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 17:15

Україна може стати «газовим сейфом» для Європи — Шмигаль

Пропонуємо до обговорення:
Європа може використовувати українські підземні сховища газу (ПСГ) для зберігання свого "блакитного палива" з метою стабілізації потенційних енергетичних криз.

Дивися повний текст Україна може стати «газовим сейфом» для Європи — Шмигаль.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 17:15

дурень думкою багатіє
lsd08111982
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 17:20

  lsd08111982 написав:дурень думкою багатіє


да нет, это скорее готовят почву к тому, чтобы потом заявить, что весь газ в хранилищах и добываемый принадлежит иностранцам и поэтому его нельзя трогать... газовый сейф...
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 17:29

  Цитрин написав:
  lsd08111982 написав:дурень думкою багатіє


да нет, это скорее готовят почву к тому, чтобы потом заявить, что весь газ в хранилищах и добываемый принадлежит иностранцам и поэтому его нельзя трогать... газовый сейф...

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
А в 91м такие-же карманники кричали, что:
Украина - может стать второй Францией - хотя она была наилучшей Украиной!

Из-за того, что их тогда не заганяли в шахту - имеем.
Может и этого загнать изначально на буровые в поле?
Kudrjavuy
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