Європа може використовувати українські підземні сховища газу (ПСГ) для зберігання свого "блакитного палива" з метою стабілізації потенційних енергетичних криз.
Дивися повний текст Україна може стати «газовим сейфом» для Європи — Шмигаль.
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 17:15
Україна може стати «газовим сейфом» для Європи — Шмигаль
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Дивися повний текст Україна може стати «газовим сейфом» для Європи — Шмигаль.
Додано: П'ят 28 січ, 2022 17:20
Додано: П'ят 28 січ, 2022 17:29
А в 91м такие-же карманники кричали, что:
Украина - может стать второй Францией - хотя она была наилучшей Украиной!
Из-за того, что их тогда не заганяли в шахту - имеем.
Может и этого загнать изначально на буровые в поле?
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