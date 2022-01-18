Про це він розповів у своєму відеоролику на YouTube.
Дивися повний текст Досвідчений криптотрейдер назвав найкращий час для купівлі біткойна.
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Додано: Суб 29 січ, 2022 10:11
Досвідчений криптотрейдер назвав найкращий час для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Досвідчений криптотрейдер назвав найкращий час для купівлі біткойна.
Додано: Суб 29 січ, 2022 10:12
В случае такого падения на рынке начнется большая паника и «резня»))))) Кого резать будут? Паника рано или поздно начнется, когда этот хлам никому и даром не будет нужен.
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