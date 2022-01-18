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Досвідчений криптотрейдер
назвав найкращий час для...

Досвідчений криптотрейдер назвав найкращий час для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 10:11

Досвідчений криптотрейдер назвав найкращий час для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він розповів у своєму відеоролику на YouTube.

Дивися повний текст Досвідчений криптотрейдер назвав найкращий час для купівлі біткойна.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 10:12

В случае такого падения на рынке начнется большая паника и «резня»))))) Кого резать будут? Паника рано или поздно начнется, когда этот хлам никому и даром не будет нужен.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 11:43

Re: Досвідчений криптотрейдер назвав найкращий час для...

А предъявить то некому.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 12:32

  p_a_l написав:А предъявить то некому.

И кому вы предъявили, когда гривня рухнула?
N0mad
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 13:04

  N0mad написав:
  p_a_l написав:А предъявить то некому.

И кому вы предъявили, когда гривня рухнула?

тобто біток це та ж сама гривня?)
equinox
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 15:05

  N0mad написав:
  p_a_l написав:А предъявить то некому.

И кому вы предъявили, когда гривня рухнула?


По сей день проклинаю того из-за кого рухнула :D
Уже поседел и диабет появился :D И выглядит плоховато.
С миру по проклену, кондитеру гвоздь в гро..
p_a_l
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