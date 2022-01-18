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Досвідчений криптотрейдер назвав найкращий час для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 29 січ, 2022 10:11
Пропонуємо до обговорення:
Про це він розповів у своєму відеоролику на YouTube.
Дивися повний текст Досвідчений криптотрейдер назвав найкращий час для купівлі біткойна
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R2
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Додано: Суб 29 січ, 2022 10:12
В случае такого падения на рынке начнется большая паника и «резня»))))) Кого резать будут? Паника рано или поздно начнется, когда этот хлам никому и даром не будет нужен.
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LOKY
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Додано: Суб 29 січ, 2022 11:43
А предъявить то некому.
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p_a_l
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Додано: Суб 29 січ, 2022 12:32
p_a_l написав:
А предъявить то некому.
И кому вы предъявили, когда гривня рухнула?
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N0mad
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Додано: Суб 29 січ, 2022 13:04
N0mad написав: p_a_l написав:
А предъявить то некому.
И кому вы предъявили, когда гривня рухнула?
тобто біток це та ж сама гривня?)
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equinox
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Додано: Суб 29 січ, 2022 15:05
N0mad написав: p_a_l написав:
А предъявить то некому.
И кому вы предъявили, когда гривня рухнула?
По сей день проклинаю того из-за кого рухнула
Уже поседел и диабет появился
И выглядит плоховато.
С миру по проклену, кондитеру гвоздь в гро..
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p_a_l
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Додано: Суб 29 січ, 2022 19:01
equinox написав: N0mad написав: p_a_l написав:
А предъявить то некому.
И кому вы предъявили, когда гривня рухнула?
тобто біток це та ж сама гривня?)
Поки краще ніж гривня, з бітком хоч є шанс що виросте
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dinozavrik
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Додано: Суб 29 січ, 2022 20:25
Опытный криптотрейдер назвал лучшее время для покупки биткоина
у него
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cohan
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Додано: Суб 29 січ, 2022 21:57
cohan
опытные криптотрейдеры с мая ждут 20, а многие неопытные за эти полгода утроили свои депо...
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чик
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