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Україна планує співпрацювати з французькою EDF під час...
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Додано: Суб 29 січ, 2022 11:08
Пропонуємо до обговорення:
Україна планує співпрацювати з французькою Electricite de France SA (EDF) під час будівництва в країні нових блоків атомних електростанцій (АЕС), повідомив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма за підсумками переговорів із французькою делегацією у Києві у середу.
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Додано: Суб 29 січ, 2022 11:09
Так уже вроде планировали "спивпрацюваты" с Вестингаузом. теперь вот новый типа партнер. Может уже пора не переговоры переговаривать и планы планировать, а что то реально делать?
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drevlyanin
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