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Україна планує співпрацювати
з французькою EDF під час...

Україна планує співпрацювати з французькою EDF під час...
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 11:08

Україна планує співпрацювати з французькою EDF під час...

Пропонуємо до обговорення:
Україна планує співпрацювати з французькою Electricite de France SA (EDF) під час будівництва в країні нових блоків атомних електростанцій (АЕС), повідомив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма за підсумками переговорів із французькою делегацією у Києві у середу.

Дивися повний текст Україна планує співпрацювати з французькою EDF під час будівництва нових блоків АЕС.
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 11:09

Так уже вроде планировали "спивпрацюваты" с Вестингаузом. теперь вот новый типа партнер. Может уже пора не переговоры переговаривать и планы планировать, а что то реально делать?
drevlyanin
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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