Проїзд першою концесійною дорогою в Україні коштуватиме приблизно 8 євроцентів (близько 2,6 грн) за кілометр.
Дивися повний текст Укравтодор назвав вартість проїзду першою платною дорогою в Україні.
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Додано: Пон 31 січ, 2022 09:25
Укравтодор назвав вартість проїзду першою платною...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укравтодор назвав вартість проїзду першою платною дорогою в Україні.
Додано: Пон 31 січ, 2022 10:02
>>Чем вас не устраивает существующая?
Все просто - по ней проезд бесплатный !
Додано: Пон 31 січ, 2022 10:21
Зараз північної об'їзної Львова нема в природі, а ті ділянки котрі є - переважно однополосні без роздільної смуги!
Додано: Пон 31 січ, 2022 10:52
Краковец-Ровно 280 км за 728 грн. Негуманно как-то. Разве что фуры принудительно перенаправить.
Додано: Пон 31 січ, 2022 11:21
Я надеюсь что они не по М6 Киев-Чоп часть дороги Ровно-Львов платной проведут и совершенно новый кусок будут строить?
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