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Маск представив новий електровелосипед Tesla - Model B...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 31 січ, 2022 22:17
Пропонуємо до обговорення:
Моторизований велосипед із вбудованим електродвигуном для приведення в рух відомий як електричний велосипед.
Дивися повний текст Маск представив новий електровелосипед Tesla - Model B (фото, відео)
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Додано: Пон 31 січ, 2022 22:18
В общем: Илон очередной раз выдал желаемое за действительное...
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