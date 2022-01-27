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Маск представив новий
електровелосипед Tesla - Model B...

Маск представив новий електровелосипед Tesla - Model B...
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 22:17

Маск представив новий електровелосипед Tesla - Model B...

Пропонуємо до обговорення:
Моторизований велосипед із вбудованим електродвигуном для приведення в рух відомий як електричний велосипед.

Дивися повний текст Маск представив новий електровелосипед Tesla - Model B (фото, відео).
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 22:18

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