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Укрпошта запустила
нову цифрову послугу

Укрпошта запустила нову цифрову послугу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 13:46

Укрпошта запустила нову цифрову послугу

Пропонуємо до обговорення:
Це оплата посилки в особистому кабінеті.

Дивися повний текст Укрпошта запустила нову цифрову послугу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 13:46

а оплата получения посылки будет новшеством в 2023?
Серхио
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