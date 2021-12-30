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Укрпошта запустила нову цифрову послугу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 лют, 2022 13:46
Пропонуємо до обговорення:
Це оплата посилки в особистому кабінеті.
Дивися повний текст Укрпошта запустила нову цифрову послугу
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R2
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Додано: Вів 01 лют, 2022 13:46
а оплата получения посылки будет новшеством в 2023?
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