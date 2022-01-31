Україна та Польща домовилися про побудову газопроводу. Це дасть змогу наростити обсяг газу, що поставляється на Схід.
Дивися повний текст Україна та Польща домовилися про будівництво газопроводу, - Моравецький.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 лют, 2022 15:58
Україна та Польща домовилися про будівництво...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна та Польща домовилися про будівництво газопроводу, - Моравецький.
Додано: Вів 01 лют, 2022 15:58
Ежли "розширення пропускної спроможності із заходу на схід", то откуда для него брать газ, кроме как с "геополітичной загрози безпеці Європи"? Датская труба и Свиноуйсьце - это вроде как с севера...
|