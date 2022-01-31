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Україна та Польща домовилися
про будівництво...

Україна та Польща домовилися про будівництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 15:58

Україна та Польща домовилися про будівництво...

Пропонуємо до обговорення:
Україна та Польща домовилися про побудову газопроводу. Це дасть змогу наростити обсяг газу, що поставляється на Схід.

Дивися повний текст Україна та Польща домовилися про будівництво газопроводу, - Моравецький.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 15:58

Ежли "розширення пропускної спроможності із заходу на схід", то откуда для него брать газ, кроме как с "геополітичной загрози безпеці Європи"? Датская труба и Свиноуйсьце - это вроде как с севера...
Skypups
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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