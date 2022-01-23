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В Україні скасують обов'язкову
строкову службу – указ...

В Україні скасують обов'язкову строкову службу – указ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 16:16

В Україні скасують обов'язкову строкову службу – указ...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчить указ, підписаний президентом у вході до виступу у Верховній Раді.

Дивися повний текст В Україні скасують обов'язкову строкову службу – указ Президента.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 16:16

Ніби то відміняли вже. Ні ?
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 16:20

  Dikoy написав:Ніби то відміняли вже. Ні ?

Вроде еще не отменяли. Да ?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 16:22

  _hunter написав:
  Dikoy написав:Ніби то відміняли вже. Ні ?

Вроде еще не отменяли. Да ?

Чоловіки своє вже відслужили, настала черга жінок...
lapay
 
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