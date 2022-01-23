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В Україні скасують обов'язкову строкову службу – указ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 лют, 2022 16:16
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчить указ, підписаний президентом у вході до виступу у Верховній Раді.
Дивися повний текст В Україні скасують обов'язкову строкову службу – указ Президента
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R2
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Додано: Вів 01 лют, 2022 16:16
Ніби то відміняли вже. Ні ?
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Dikoy
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Додано: Вів 01 лют, 2022 16:20
Dikoy написав:
Ніби то відміняли вже. Ні ?
Вроде еще не отменяли. Да ?
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_hunter
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Додано: Вів 01 лют, 2022 16:22
_hunter написав: Dikoy написав:
Ніби то відміняли вже. Ні ?
Вроде еще не отменяли. Да ?
Чоловіки своє вже відслужили, настала черга жінок...
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lapay
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