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У Morgan Stanley пояснили,
чому не варто боятись обвалу...

У Morgan Stanley пояснили, чому не варто боятись обвалу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 08:00

У Morgan Stanley пояснили, чому не варто боятись обвалу...

Пропонуємо до обговорення:
Дворазове падіння курсу Bitcoin не повинно дивувати учасників криптовалютного ринку, оскільки в історії це вже траплялося і раніше.

Дивися повний текст У Morgan Stanley пояснили, чому не варто боятись обвалу Bitcoin на 50%.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 08:00

Типа "несите ваши денюжки" - как в сказке про Буратино. Дальше лохам объясняют, что они все равно богатые, даже при отсутствии денег.
m12345oleg
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