Дворазове падіння курсу Bitcoin не повинно дивувати учасників криптовалютного ринку, оскільки в історії це вже траплялося і раніше.
Дивися повний текст У Morgan Stanley пояснили, чому не варто боятись обвалу Bitcoin на 50%.
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Додано: Сер 02 лют, 2022 08:00
У Morgan Stanley пояснили, чому не варто боятись обвалу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Morgan Stanley пояснили, чому не варто боятись обвалу Bitcoin на 50%.
Додано: Сер 02 лют, 2022 08:00
Типа "несите ваши денюжки" - как в сказке про Буратино. Дальше лохам объясняют, что они все равно богатые, даже при отсутствии денег.
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