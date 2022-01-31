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Чи чекають на PayPal в Україні:
у НБУ розставили всі...

Чи чекають на PayPal в Україні: у НБУ розставили всі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 18:43

Чи чекають на PayPal в Україні: у НБУ розставили всі...

Пропонуємо до обговорення:
Нацбанк не вбачає перешкод для виходу міжнародної платіжної системи PayPal на український ринок.

Дивися повний текст Чи чекають на PayPal в Україні: у НБУ розставили всі крапки над «i».
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 18:44

Ще трохи і PayPal скоро стане непотрібним і українцям. Зараз би він став в нагоді тим хто хоче торгувати на ebay, але тут більше питань щоб сам ebay до нас прийшов, щоб мати свій національний сегмент як у DE UK CA...

TransferGo цікаво їм хто користується окрім заробітчан яким потрібно терміново перевести копійку в Україну?! По Україні переводів нема, відправляти з України неможна... в топку! :)
root
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