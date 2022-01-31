Нацбанк не вбачає перешкод для виходу міжнародної платіжної системи PayPal на український ринок.
Дивися повний текст Чи чекають на PayPal в Україні: у НБУ розставили всі крапки над «i».
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Додано: Сер 02 лют, 2022 18:43
Чи чекають на PayPal в Україні: у НБУ розставили всі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи чекають на PayPal в Україні: у НБУ розставили всі крапки над «i».
Додано: Сер 02 лют, 2022 18:44
Ще трохи і PayPal скоро стане непотрібним і українцям. Зараз би він став в нагоді тим хто хоче торгувати на ebay, але тут більше питань щоб сам ebay до нас прийшов, щоб мати свій національний сегмент як у DE UK CA...
TransferGo цікаво їм хто користується окрім заробітчан яким потрібно терміново перевести копійку в Україну?! По Україні переводів нема, відправляти з України неможна... в топку! :)
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