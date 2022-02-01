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Податкова амністія: як
правильно задекларувати валюту

Податкова амністія: як правильно задекларувати валюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 19:31

Податкова амністія: як правильно задекларувати валюту

Пропонуємо до обговорення:
Податківці роз'яснили, як правильно декларувати валютні цінності та активи у валюті під час податкової амністії.

Дивися повний текст Податкова амністія: як правильно задекларувати валюту.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 19:31

наличную валюту не надо декларировать? понапишут так, что черт ногу сломит
Серхио
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