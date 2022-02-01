Податківці роз'яснили, як правильно декларувати валютні цінності та активи у валюті під час податкової амністії.
Дивися повний текст Податкова амністія: як правильно задекларувати валюту.
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Додано: Сер 02 лют, 2022 19:31
Податкова амністія: як правильно задекларувати валюту
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Дивися повний текст Податкова амністія: як правильно задекларувати валюту.
Додано: Сер 02 лют, 2022 19:31
наличную валюту не надо декларировать? понапишут так, что черт ногу сломит
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