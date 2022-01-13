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«Я би їх не чіпав»: Марченко
розповів про боротьбу з...

«Я би їх не чіпав»: Марченко розповів про боротьбу з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 21:56

«Я би їх не чіпав»: Марченко розповів про боротьбу з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він розповів в інтерв’ю Економічній правді.

Дивися повний текст «Я би їх не чіпав»: Марченко розповів про боротьбу з «зарплатними» ФОПами.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 21:56

5% больше, чем ничего. В конце концов ФЛПшники заряжают эти деньги обратно в экономику, не в подушку же складывают.
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 12:13

Реально,не стоит их пока трогать...
noxfox70
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 12:25

Re: «Я би їх не чіпав»: Марченко розповів про боротьбу з...

а как выжимать?
все работники в Польше и Чехии, тут одни айтишники остались
не хочется, но приходится
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 13:25

  cohan написав:а как выжимать?
все работники в Польше и Чехии, тут одни айтишники остались
не хочется, но приходится

Если перестараться с выжиманием -- айтишники тоже в Польше и Чехии станут :lol:
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